뉴스

종묘 앞 고층 개발, 제동 걸릴까…'세계유산지구' 지정 된다

박세용 기자
작성 2025.11.13 22:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
종묘 앞 고층 개발, 제동 걸릴까…'세계유산지구' 지정 된다
▲ 종묘 앞, 세운4구역

유네스코 세계유산인 서울 종묘 일대 19만 4천여㎡ 공간이 세계유산지구로 지정됩니다.

국가유산청에 따르면 문화유산위원회 산하 세계유산 분과는 오늘 국립고궁박물관에서 '종묘 세계유산지구 신규 지정 심의' 안건을 심의해 가결했습니다.

위원회는 종묘를 중심으로 총 91필지, 19만 4천89.6㎡ 규모를 세계유산지구로 지정하기로 결정했습니다.

세계유산지구로 지정되면 세계유산영향평가의 대상이 되고, 이에 따라 종묘에 영향을 미칠 수 있는 사업에 대해 유산영향평가를 요청할 수 있습니다.

국가유산청 관계자는 올해 안에 세계유산지구 지정을 마친 뒤, 서울시에 세계유산영향평가를 실시할 것을 강력히 요청하겠다고 말했습니다.

앞서 유네스코는 지난 4월 서울시에 재정비사업이 종묘에 부정적인 영향을 미칠 수 있다며 전체 계획에 대한 유산영향평가를 받으라고 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.

이에 따라 서울시가 최근 종묘 맞은편 재개발 사업지인 세운4구역의 건물 높이를 최고 145미터까지 변경한 것과 관련해 제동이 걸릴지 주목됩니다.

종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 그리고 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로 1995년 12월 우리나라에서 처음으로 세계유산에 등재됐습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지