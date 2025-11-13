재판서 윤 대면한 홍장원 "윤, 싹 다 잡아들이라 해" 다시 증언

▲ 윤석열 전 대통령(왼쪽)과 홍장원 전 국가정보원 1차장

12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령으로부터 '싹 다 잡아들이라'는 지시를 받았다고 증언한 홍장원 전 국가정보원 1차장이 오늘 윤 전 대통령의 내란 재판에 출석했습니다.윤 전 대통령과 홍 전 차장이 대면하는 건 지난 2월 헌법재판소의 탄핵심판 이후 9개월 만입니다.홍 전 차장은 오늘(13일) 서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사) 심리로 열리는 윤 전 대통령의 내란 우두머리·직권남용 권리행사 방해 혐의 1심 속행 공판에 증인으로 출석했습니다.오늘 재판에선 탄핵 심판 당시 신빙성을 두고 공방이 벌어졌던 이른바 '홍장원 메모'가 쟁점이 됐습니다.홍 전 차장은 앞서 계엄 당일 여인형 전 국군방첩사령관과 통화하며 자필로 초안인 1차 메모를 작성했고, 보좌관이 이를 토대로 정서(正書)한 2차 메모, 계엄 다음날 보좌관이 기억에 의존해 메모를 작성한 3차 메모, 3차 메모에 홍 전 차장이 얇은 선을 긋는 등 가필(加筆)한 4차 메모가 있는 것으로 알려졌습니다.1·2차 메모는 폐기됐고, 내란 특별검사팀은 이날 법정에 4차 메모를 증거로 채택해달라고 제출했습니다.법정에서 공개된 메모에는 이재명·우원식·한동훈·김민석·딴지일보·김어준·조국·박찬대·정청래·헌법재판관·대법관·선관위원장·김명수·김민우·권순일 등이 적혀 있었습니다.이 메모에 대해 윤 전 대통령 측은 "메모 중에 증인이 작성한 부분이 별로 없고, 나머지는 보좌관이 작성한 것으로 보입니다.그 부분은 진정성립을 따로 확인해야 하는 것 아니냐"고 이의를 제기했습니다.특검이 증거로 채택해달라고 제출한 메모가 홍 전 차장이 작성한 메모로 볼 수 있는지 따져봐야 한다는 취지입니다.재판부는 "문서를 작성할 때 초안을 지시하고 확인했다 빠진 게 있으면 가필했다는 것 같은데 그러면 본인 작성으로 봐야 하지 않느냐"고 물었습니다.그러자 윤 전 대통령이 직접 나서 "(홍 전 차장 메모의) 초고란 게 보면 지렁이 글씨"라며 "아라비아 (글씨), 지렁이처럼 돼 있어서 대학생들이 티(셔츠)도 만들어서 입고 그런 정도였다"고 말했습니다.그러면서 "그걸로 보좌관을 시켜서 이런 걸 만들었다고 하니…초고란 것 자체가 이거(이후 다른 메모들)랑 비슷하지 않다"고 메모의 신빙성을 문제 삼았습니다.특검팀은 "이 부분은 보좌관의 대필에 불과하고, 사후적으로 (증인이) 내용을 확인하고 가필까지 해서 완성된 것"이라며 "증인이 작성자로 보기에 상당(타당)하다"고 반박했습니다.홍 전 차장은 메모 작성 경위에 대해 구체적으로 증언하기도 했습니다.그는 "윤 전 대통령이 비상계엄 선포 후 보안폰으로 전화를 걸어와 '비상계엄 방송을 봤냐'고 물어보신 것 같다. 봤다고 하자 '싹 다 잡아들여서 이번에 싹 다 정리해라'라는 말씀과 '대공수사권을 지원해주겠다'고 했다"며 "'방첩사를 지원하라'고 했는데, 단순하게 방첩사를 지원하는 게 아니라 인원이나 예산을 무조건 지원하라고 강하게 말씀하셨던 기억이 난다"고 증언했습니다.홍 전 차장은 이후 여인형 전 방첩사령관에게 전화를 걸어 "대통령 전화를 받았는데 '너희를 지원해주라'고 했다"고 말했다고 증언했습니다.이에 여 전 사령관이 "국회는 경찰과 협조해 봉쇄했다. 선배님 도와달라. 체포조가 나가 있는데 소재 파악이 안 된다. 명단을 불러드리겠다"고 한 뒤 "명단에 적힌 이들을 체포한 이후에는 방첩사 구금시설에 수용해 신문할 것이고 1·2차 체포작전을 할 것이라는 내용을 설명했다"고 홍 전 차장은 말했습니다.홍 전 차장은 조태용 전 국정원장이 국정원 폐쇄회로(CC)TV와 증언 내용이 부합하지 않는다고 지적한 데 대해서도 직접 반박했습니다.앞서 홍 전 차장은 국정원 청사 내부에서 여 전 사령관에게 체포 명단을 전달받았다고 했는데, CCTV 화면상에는 홍 전 차장이 해당 시간에 청사 앞 공터를 지나고 있어 신빙성 논란이 제기됐습니다.홍 전 차장은 "국정원 CCTV에는 GPS가 연동돼 있어 정확하다고 했는데, 국정원에 CCTV를 납품한 업체에 확인해보니 약간의 시차가 있다고 했다"며 "CCTV 공개가 상당히 편집된 상태에서 편파적으로 공개된 게 아닌가 의문"이라고 말했습니다.재판부는 오는 20일 홍 전 차장을 한 차례 더 불러 윤 전 대통령 측의 반대신문을 진행하기로 했습니다.재판부는 오늘 재판 기일을 추가로 지정한 뒤 내년 1월 초 내란 재판의 변론을 종결하겠다고 다시 한번 강조했습니다.재판부는 "내년 1월 12일까지 기일을 정하고 재판을 종결해야 하는 게 아닌가 싶다"며 "우선 1월 14일, 15일도 예비 기일로 지정하고 구체적 심리 계획은 재판부에서 협의하겠다"고 밝혔습니다.