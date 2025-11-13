강훈식, '방산특사'로 UAE·사우디행…최고위급·국부펀드 당국자 만난다

▲ 대통령 전략경제협력 특사로 임명된 강훈식 대통령 비서실장이 13일 인천국제공항 제1여객터미널 출국장에서 아랍에미리트(UAE) 아부다비로 출국하기 전 취재진과 약식 인터뷰를 하고 있다.

강훈식 대통령비서실장이 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아 등 중동 지역 국가와 'K-방위산업' 및 인공지능(AI)분야 협력 논의를 위해 출국했습니다.강훈식 비서실장은 오늘(13일) 오후, UAE로의 출국 전 인천국제공항에서 기자들을 만나 "중동은 우리 경제에 빼놓을 수 없는 아주 중요한 지역이다. 협력 성과를 지속 확대 발전 시키기 위해선 변화된 국제 정세에 맞춰서 협력 방식도, 분야도 변화해야 한다"고 밝혔습니다.강 실장은 이번 방문에서 UAE와 사우디의 정부 최고위급 관계자와 국부펀드 의사결정자를 만날 계획입니다.강 실장은 "(이들을 만나) AI, 방산, 첨단제조, K-푸드, K-컬쳐 등 여러 협력분야를 한 곳에 모아 실질적이고 손에 잡히는 협력 방안을 만드는 것을 논의하고자 한다"고 설명했습니다.그러면서, "새로운 협력 모델이 만들어내는 성과 기반으로 주변 국가나 유럽 등 제 3국으로 공동 진출하는 것도 추진할 수 있길 기대한다"고 덧붙였습니다.강 실장은 지난달 17일, 이재명 대통령의 전략경제협력 특사로 임명된 뒤 폴란드와 루마니아, 노르웨이를 방문한 바 있습니다.이번 '방산 특사' 일정은 UAE에서 열리는 중동 최대 규모 항공산업 전시회, '두바이 에어쇼'를 앞두고 이뤄졌습니다.한국형 초음속 전투기 KF-21 등 아랍권 국가의 국산 첨단 무기 도입 등을 독려하고 우리 방산 기업을 지원하는 역할을 할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)