3m 폭 좁은 시장 골목…피할 곳 없었다

사고가 난 곳은 폭이 3m 남짓에 불과한 좁은 시장 골목이었습니다. 이렇게 좁은 곳에서 트럭이 갑자기 돌진하자, 장을 보러 나온 사람들과 상인들은 미처 피할 틈도 없었습니다.



이번 사고에서 인명 피해가 컸던 이유를 박재연 기자가 짚어봤습니다.



사람들이 멈춰 서더니 황급히 가게 안으로 몸을 피합니다.



곧이어 1톤 트럭이 가게 옆을 빠르게 지나갑니다.



미처 트럭을 피하지 못한 사람들도 있는 가운데 돌진한 1톤 트럭은 시장 골목을 쑥대밭으로 만들었습니다.



운전자는 이 시장에서 가게를 운영하는 67살 김 모 씨.



자신의 가게 앞에서 물건을 내리고 차를 빼던 중이었습니다.



[이윤희/시장 상인 : 새벽 시장 가서 물건을 사 와서 가게에 물건을 내려놓고 차를 빼야 할 거 아니에요. 그 차 빼는 과정에서.]



사고가 난 골목에서 사람이 다닐 수 있는 길의 폭은 3m 남짓.



폭이 좁고 낮시간에는 다니는 사람이 많아 차량 통행이 사실상 어려운 곳입니다.



[시장 상인 : 원래 평상시에 낮에 이렇게 차가 시장 안으로 진입을 거의 안 하거든요.]



하지만 물건을 싣고 내릴 다른 길이 없어 주로 사람이 적은 새벽이나 아침을 이용해 화물 차량이 오간다고 상인들은 말합니다.



[시장 상인 : 가게 앞에까지 차를 대고 짐을 풀게 돼 있어요. 왜냐면 이게 다른 데서 뚫려서 가져 나올 수 있는 공간이 없어요.]



현행법상 차량이 다닐 수 있는 도로로 분류돼 있지만, 도로와 인도의 구분조차 없습니다.



이번 사고처럼 차량이 갑자기 돌진할 경우 보행자를 보호할 수 있는 안전장치는 사실상 없습니다.



차량과 보행자가 함께 다니는 좁은 골목길, 최소한 안전을 담보할 수 있는 방안이 필요하다는 지적입니다.



