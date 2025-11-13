중국 외교부, 일본 다카이치 향해 "불장난하면 타 죽어"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 타이완 개입' 발언을 겨냥한 중국의 강도 높은 비난이 연일 이어지고 있습니다.린젠 중국 외교부 대변인은 "다카이치 사나에 일본 총리는 최근 국회에서 공공연하게 타이완과 관련한 노골적 도발 발언을 하면서 타이완해협 무력 개입 가능성을 암시했다"며 "중국이 엄정한 교섭(외교 경로를 통한 항의를 의미)과 강력한 항의를 표한 후에도 잘못을 깨닫지 못하고 철회를 거부했다"고 말했습니다.린 대변인은 "일본은 즉시 악성 발언을 철회해야 한다"며 "그렇지 않으면 모든 후과는 반드시 일본이 지게 될 것"이라고 했습니다.이어 "만약 일본이 감히 타이완해협 정세에 무력으로 개입해 침략행위를 구성한다면, 중국은 정면으로 거세게 공격할 것"이라면서 "우리는 유엔 헌장과 국제법이 부여한 자위권을 단호히 행사해 국가 주권과 영토 완전성을 굳게 수호할 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "우리는 일본이 역사적 죄책을 심각하게 반성하고, 중국 내정에 간섭하면서 도발하고 선 넘는 잘못된 언행을 즉각 중단하기를 촉구한다"며 "타이완 문제에서 불장난을 해서는 안 된다. 불장난을 하는 자는 스스로 불에 타 죽을 것"이라고 덧붙였습니다.중국 관영매체들의 노골적인 비난도 계속되고 있습니다.중국중앙TV(CCTV) 계열의 소셜미디어 계정 '위위안탄톈'은 다카이치 총리를 향해 '멍청하다'라는 의미로 "당나귀에게 머리를 걷어차였냐"는 욕설에 가까운 언급을 했습니다.외교적인 신호를 발신하는 데 종종 사용되기도 하는 이 매체는 다카이치 총리를 일본의 국방 예산을 확대하기 위해 타이완 문제를 과장하는 '정치적 기회주의자'로 묘사하면서 "이렇게 계속해서 선을 지키지 않고 헛소리를 한다면 대가를 치르게 될 수도 있다"고 경고했습니다.강경한 민족주의자이자 중국에 대해서 강경한 매파 성향을 보이는 다카이치 총리는 취임한 지 채 한 달이 안 돼 중국과 강한 마찰을 일으키고 있습니다.다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '타이완 유사시'는 일본이 집단 자위권(무력)을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔습니다.그의 발언이 파장을 일으키면서 일본 내부에서도 주의해야 한다는 목소리가 제기됐지만 다카이치 총리는 해당 발언을 철회할 생각이 없다고 선을 그었습니다.이에 쉐젠 주오사카 중국 총영사는 엑스(X·옛 트위터) 계정에 일본어로 올린 글에서 '타이완 유사(전쟁이나 재해 등 긴급상황)는 일본 유사'라는 인식에 대해 "일부 머리 나쁜 정치인이 선택하려는 죽음의 길"이라고 주장했습니다.또 다카이치 총리를 겨냥한 듯 '더러운 목을 벨 수밖에 없다'는 극단적 위협성 글을 올렸다가 지우기도 했습니다.이에 대해 일본에서는 중국에 대해 정식으로 항의하는 것은 물론 외교관 추방을 검토해야 한다는 얘기까지 거론됐습니다.