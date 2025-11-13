미 가톨릭 주교들 "이민자 무차별 추방 반대"…트럼프 정책 반대

▲ 볼티모어에서 열린 2025 미국 가톨릭 주교회의 연례 총회

미국 가톨릭 주교들이 만장일치에 가까운 합의를 통해 트럼프 행정부의 이민자 대량 추방 정책에 강력히 반대하는 성명을 내놨습니다.미국 가톨릭계가 정치 사안에 대해 공개적으로 단결된 목소리를 내는 것은 이례적입니다.뉴욕타임스(NYT)에 따르면 현지시간 12일 미국 가톨릭 주교들은 볼티모어에서 열린 연례 총회에서 트럼프 행정부의 이민자 정책에 우려를 표하는 성명을 표결을 거쳐 채택했습니다.주교들은 성명에서 "사람들을 무차별적으로 대량 추방하는 것을 반대한다"며 "이민자와 법 집행기관을 향한 비인간적인 수사와 폭력이 종식되기를 기도한다"고 밝혔습니다.이들은 "가톨릭 주교들은 조국을 사랑하며 조국의 평화와 번영을 위해 기도한다"며 "이런 이유로 우리는 지금 이 상황에서 하느님이 주신 인간 존엄성 수호를 위해 목소리를 높여야 할 필요를 느낀다"고 강조했습니다.또 "예배 공간의 신성함과 병원·학교와 같은 특수성을 지닌 장소에 대한 위협을 우려한다"며 "자녀를 학교에 데려다주다가 구금될까 두려워하는 부모들을 만날 때, 이미 사랑하는 사람과 분리된 가족을 위로할 때 깊은 슬픔을 느낀다"고도 말했습니다.성명은 공개 회의 후 5시간이 넘는 비공개 논의 끝에 완성됐으며 전체 투표자 수 224명 가운데 216명이 찬성해 압도적인 지지를 받았습니다.반대는 5명, 기권은 3명에 불과했습니다.전날 미국 가톨릭 주교회의 의장으로 선출된 폴 S. 코클리 오클라호마시티 대주교는 성명 표결에 앞서 "성명을 강력히 지지한다"고 밝히기도 했습니다.뉴욕타임스는 트럼프 행정부 출범 후 가톨릭 고위 성직자들이 이민자의 법원 출석에 동행하거나 시위에 참여하는 방식을 통해 이민자 추방 정책에 꾸준히 맞서왔다면서도 이번 성명은 성직자들의 개별적 대응보다 더 강력한 메시지를 전달한다고 설명했습니다.미국 가톨릭계가 정치 문제와 관련해 비판적 입장을 밝힌 것은 지난 2013년 이후 12년 만에 처음입니다.당시 가톨릭 주교들은 오바마 전 대통령이 '오바마 케어'로 불리는 건강보험개혁법(ACA)을 통해 피임 보험 적용 의무화를 추진하려 하자 이에 반대하는 메시지를 내놨습니다.아울러 이번 성명은 레오 14세 교황이 미국 주교들에게 트럼프 행정부의 이민자 정책에 대응을 촉구한 뒤 나와 눈길을 끕니다.레오 14세 교황은 지난달 바티칸에서 미국-멕시코 국경 지역의 주교와 사회복지사로 구성된 대표단을 만나 이민자 가족들의 편지 수십 통을 전달받고 미국 가톨릭 주교들이 미국 내 이민자 권리 보호 문제에 대해 "더 단합되고 더 강력하게 나서야 한다"고 촉구했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)