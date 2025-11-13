부산 '돌려차기 사건' 피해자 "주소 노출된 뒤 보복 두려움"

▲ 증인신문에서 진술할 내용 정리하는 피해자

'부산 돌려차기' 사건 피해자가 법정에서 "구치소에 있는 가해자가 저의 집 주소를 말하며 '탈옥해 보복하겠다'는 말을 전해 들은 뒤 집에 가기 힘들 정도로 큰 두려움을 느꼈다"고 진술했습니다.이어 "회복이 늦어지는 건 둘째치고 진실이 더욱 흐려지는 것이 안타깝다"며 재판부의 올바른 판단을 촉구했습니다.부산지법 서부지원 형사1부는 특정범죄가중처벌법 위반 등의 혐의로 기소된 이른바 '부산 돌려차기' 사건 가해자 이 모 씨 공판을 열었습니다.재판부는 사건 피해자에 대한 증인신문을 진행했습니다.김 씨는 "이 씨의 동료 수감자였던 유튜버가 방송에 출연해 증언한 것을 보고 직접 연락하게 됐다"며 "처음에는 신뢰하지 않았지만, 내 주소를 알고 있는 것을 들었을 때부터 유튜버의 말을 신뢰할 수밖에 없었다"고 말했습니다.이어 "이 사건의 진실을 파해 칠 때 모두 짊어져야 한다고 생각했지만, 막상 '보복하겠다'는 말을 들었을 때 가족들까지 다칠 수 있다고 생각했고 집에 들어가는 것조차 쉽지 않을 정도로 큰 두려움을 느꼈다"고 증언했습니다.이 씨는 김 씨가 제기한 민사소송 과정에서 개인정보를 열람해 김씨의 주소를 알게 된 것으로 알려졌습니다.이 씨는 변호인을 통해 "동료 수감자가 민사 소송 문서를 보고 피해자 집 주소를 알게 된 것이지 자신이 말한 것이 아니다"고 반박했습니다.이 씨는 부산구치소에 수감돼 재심이 진행 중이던 2023년 2월 같은 방에 수용된 유튜버에게 "피해자 때문에 자신이 1심 형량을 많이 받아 억울하다"며 "탈옥 후 김씨 집에 찾아가 죽여버리겠다" 등의 보복성 발언을 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.김 씨는 재판이 마무리될 무렵에 미리 써온 A4용지 한 장 분량의 글을 읽었습니다.그는 "부산 돌려차기 사건 이후로 수많은 N차 피해를 당했고 사건이 끝나고도 또 다른 사건의 피해자가 되어 있었다"며 "그런데도 회복이 늦어지는 건 둘째 치고 진실이 더욱 흐려지는 게 마땅치 못했는데 다시 법원을 믿을 기회를 달라"고 호소했습니다.이어 "피고인이 형량을 많이 받은 것은 오로지 본인 때문"이라며 "피고인이 무서운 게 아니라 단지 인간으로서 죽음이 두려울 뿐"이라고 덧붙였습니다.'부산 돌려차기' 사건은 2022년 5월 22일 오전 5시 30대 남성 이 씨가 부산진구 서면에서 귀가하던 피해자를 성폭행할 목적으로 뒤쫓아가 폭행한 사건입니다.이씨는 1심에서 살인미수죄가 인정돼 징역 12년을 선고받았으나, 2심에서는 검찰이 강간살인 미수 혐의로 공소장을 변경해 징역 20년으로 형량이 늘었고 대법원이 이를 인정했습니다.(사진=김진주(필명)씨 제공, 연합뉴스)