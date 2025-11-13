"몸에 제일 안 좋은 정은 열정"…'열정 만수르' 유노윤호에 '비서진' 이서진X김광규 진땀

가수 유노윤호가 지나친 열정으로 '비서진' 이서진X김광규를 진땀 빼게 한다.



오는 14일 방송될 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에는 '열정 만수르' 유노윤호가 여섯 번째 'my스타'로 출연한다.



데뷔 22년 차를 맞은 유노윤호는 지난 5일 정규 1집 'I-KNOW(아이-노우)'로 2년 만에 솔로로 컴백, 타이틀곡 'Stretch(스트레치)'로 활발한 활동을 이어가고 있다. 이번 방송에서 '비서진'은 유노윤호의 신곡 활동 현장을 함께한다.



앞서 공개된 예고 영상 속 이서진과 김광규는 유노윤호의 SBS '인기가요' 녹화장을 동행하며 '커피 지옥', '챌린지 지옥', '열정 지옥'이라 불리는 '역대급 수발 풀세트 스케줄'을 수행한다. 실시간으로 지쳐가던 두 매니저는 결국 "몸에 가장 안 좋은 정은 열정이다"라는 새로운 명언을 남기며 탈진했다는 후문이다.



이를 본 네티즌들은 "제일 힘든 연예인 매니저 됐네", "극과 극이 만났다", "스케줄이 힘들수록 재밌는 듯"이라며 '열정 만수르' 유노윤호와 '가장 까칠한' 비서진의 만남에 기대감을 높이고 있다.



과연 '비서진'은 '수발 지옥'을 무사히 빠져나올 수 있을지, '열정의 아이콘' 유노윤호의 전무후무한 수발 이야기는 오는 14일 금요일 밤 11시 10분 방송될 '비서진'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)