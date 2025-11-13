구교환X문가영이 그린 현실 연애…12월 31일 개봉

이미지 확대하기

배우 구교환, 문가영이 그리는 현실공감연애 '만약에 우리'가 2025년 12월 31일 개봉을 확정하고 예고편을 공개했다.'만약에 우리'는 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애.13일 공개된 예고편은 은호(구교환)와 정원(문가영)이 10년 만에 비행기 안에서 우연히 마주치는 장면으로 시작한다. 이어 과거 어색했던 첫 만남을 시작으로 서서히 가까워지는 시간들, 함께 웃고 울던 시절을 지나 다시 재회하게 된 순간을 고스란히 담아낸다.여느 연인들처럼 누구보다 뜨겁게 사랑했지만, 현실에 부딪힐 수밖에 없었던 두 사람의 애틋한 서사가 짙은 여운을 남긴다. 예고편 말미 은호가 망설이며 정원에게 "진짜 묻고 싶은 게 있었는데, 만약에…"라며 운을 떼는 장면은, 한때 뜨겁게 사랑했던 모든 이들의 마음속에 남은 질문처럼 깊은 공감과 감성을 자극한다.'만약에 우리'는 밀도 높은 연기력은 물론 스타성까지 두루 갖춘 구교환, 문가영의 첫 로맨스 영화로 제작 단계부터 기대를 모았던 작품이다. 세대, 성별 구분 없이 모든 관객들이 한 번쯤 경험해 본 사랑과 이별, 그리고 한 번쯤 상상해 본 우연한 재회를 그려내며 공감대를 자극할 예정이다.영화는 오는 12월 31일 극장에서 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)