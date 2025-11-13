정청래 "'우리가 황교안' 외친 국힘, 내란옹호 정당 탈피 못해"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 안규백 국방부 장관에게 내년도 예산안 등과 관련해 질의하고 있다.

정청래 민주당 대표는 오늘(13일) 국민의힘을 겨냥해 "내란을 옹호하는 정당에서 탈피하지 못하고 있다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 오후 국회 본회의 전 열린 의원총회에서 "내란은 아직 끝나지 않았다. 언제 어디서든 내란의 불씨가 다시 발화할 수 있다"며 이같이 밝혔습니다.정 대표는 특검의 황교안 전 국무총리 체포에 대해 '우리가 황교안이고, 뭉쳐서 싸우자'고 했던 장동혁 국민의힘 대표의 발언을 거론하며 "윤 어게인을 외치고, 윤석열을 면회하고, '내가 황교안이다'를 외쳤다는데 내란에 대한 반성과 성찰이 없다"고 비판했습니다.정 대표는 추경호 국민의힘 전 원내대표의 체포동의안이 국회 본회의에 보고된 것과 관련해서는 "만약 추 전 원내대표의 계엄 해제 의결 방해 죄가 확인된다면 국민의힘은 10번이고, 100번이고 정당해산감"이라고 언급했습니다.그러면서 "국민의힘 의원들도 의원직이 박탈돼야 한다고 생각한다"고 주장했습니다.대장동 사건 항소 포기와 관련해 검찰이 집단적으로 반발하는 움직임에 대해서도 "명백한 국기 문란"이라고 재차 강조했습니다.정 대표는 "검사들에 대해 보직 해임, 징계위 회부, 인사 조치 등 가능한 합법적 수단을 다 써야 할 것"이라며 "마치 정의의 사도처럼 떠들다가 피해자 코스프레를 하며 옷을 벗은 뒤 변호사 개업을 해 전관예우를 받으며 떼돈을 버는 관행도 이번에 고리를 끊어야 한다"고 말했습니다.또 "검사징계법을 바꿔 검사도 일반 공무원과 똑같이 처벌받을 수 있도록 법을 시급히 개정해야 한다"며 검찰 인사 규정상 '역진 조항'을 바꿔야 한다고 했습니다.가령 검사장의 평검사급 강등 발령이 가능하도록 규정을 고치자는 것입니다.정 대표는 "내년도 예산안 심사가 끝나면 대법관 증원, 법 왜곡죄, 재판소원 등의 사법개혁을 폭풍처럼 몰아쳐 전광석화처럼 진행하겠다"며 "고름은 피가 되지 않고 환부는 도려내야 새살이 돋는다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)