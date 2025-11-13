[핫브리핑] 장동혁 "우리가 황교안"…표현의 자유? 자충수?

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 김준일 시사평론가, 양만희 SBS 논설위원

--------------------------------------------



● 핫 브리핑



▶ "우리가 황교안"

"우리가 황교안이다"는 자충수?…장동혁 정치 행보에 물음표



---



▷ 편상욱 / 앵커 : 이슈의 홍수 속에서 놓치지 말아야 할 뉴스만 골라 전해드립니다. 오늘 첫 번째 핫 키워드 우리가 황교안이다로 꼽아봤습니다. 내란 선동 혐의로 황교안 전 총리가 체포되자 국민의힘 장동혁 대표가 한 말인데요. 어제 어떤 일이 있었는지부터 영상으로 보겠습니다. 관련 이슈 명쾌하게 풀어주실 두 분 모셨습니다. 김준일 시사평론가 양 논설위원 두 분 어서 오세요. 일단 황교안 전 총리 내란 선동 혐의로 어제 체포가 됐는데 황교안 전 총리 잘 아시다시피 부정선거를 믿는 분이고 또 계엄 자체도 부정하는 사람 아니겠어요. 그런데 장동혁 대표는 현재 야당인 국민의힘 대표 아니겠습니까. 우리가 황교안이다. 이 얘기를 어떻게 받아들여야 할까요.



▶ 김준일 / 시사평론가 : 그러니까 말씀하신 대로 황교안 전 대표가 이제 미래통합당 대표였기는 했지만 그 이후에 탈당을 해서 지금은 자유와 혁신이라는 곳에 강성 보수 아니면 극우라고 불리는 곳의 대표거든요. 다른 정당 사람이에요. 그런데 이거를 직접 이렇게 우리가 황교안이다 이렇게 언급하는 게 적절하냐 당내에서도 논란이 있고 1차원적으로 해석은 어쨌든 이게 지금 정치 탄압이니까 황교안을 지키는 게 우리의 이익에도 맞는다 이게 부합한다는 건데 이게 저는 기시감이 드는 게 우리가 뭐 뭐다 해서 좋은 거를 제가 본 적이 없습니다. 예전에 예를 들면 여러 논란이 있지만 우리가 조국이다. 이런 것도 있었잖아요. 우리가 뭐 뭐다 우리가 뭐 뭐다 뭘 지키겠다고 했을 때 그러면 여러 가지 논쟁들이 생기거든요. 특히 이제 당 대표의 무게감이라는 게 있잖아요. 당 대표가 가장 먼저 세게 치고 나간다면 당이 운신의 폭이 굉장히 좁아집니다. 예전에 이재명 대표 같은 경우에도 야당 대표 할 때 탄핵을 먼저 꺼내지 않았거든요. 예를 들면. 그런데 이거는 너무 좀 당 대표가 먼저 치고 나간다. 이런 불만들이 당내에 있는 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 양만희 논설위원 국민의힘 입장에서도 당 대표의 이야기는 사실 자칫 잘못 들으면 당 전체의 의견으로 오해되기가 쉽잖아요. 이런 우리가 황교안이다. 이런 얘기를 장동혁 대표가 해버림으로써 좀 당혹스러워하는 분위기가 있나요.



▶ 양만희 / SBS 논설위원 : 아무래도 조금 전에 있었던 김종혁 전 최고의 경우도 마찬가지고요. 그런 이 시점에서 당 대표가 굳이 저런 얘기를 했어야 하는가 하는 반응들은 꽤 있는 편이고요. 그런데 어제 황교안 전 총 리의 말을 다시 정리를 해 보면 자신은 내란을 계엄을 내란이라고 보지 않는다는 거죠. 그러니까 적용된 혐의가 내란 선전 선동인데 내란이 아니므로 자신은 선전선동 혐의의 피의자가 아니다. 이런 주장을 하는 것이고 지금 미친개를 상대로 싸우고 있는 것인데 미친개는 경찰도 아니고 특검도 아니고 현 정권이다. 이런 정치적 메시지를 낸 겁니다. 그러면 황교안 전 총리의 주장은 비상 기업이 내란이 아니라고 하는 것은 윤석열 전 대통령의 주장이고 그 주장에 동조하고 동의한다 이런 얘기잖아요. 그런데 우리가 황교안이다라는 말은 결국 황교안 전 총리의 주장에 동의한다는 것이고 따져 올라가다 보면 윤석열 전 대통령의 주장에 동의한다 이렇게 되는 겁니다. 그래서 도대체 왜 이런 말을 하는지 당연히 기자들이 장동혁 대표한테 물어봤죠. 그랬더니 이거는 표현의 자유의 문제다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 황교안 전 총리가 지금 체포됐을 때 적용됐던 소셜미디어에 올렸던 글들이 다 있을 수 있는 표현이 가능한 말이라고 하는 것인데 그런데 거기에 동의하는지 안 하는지에 대해서는 얘기하지 않은 것입니다. 그런데 말씀하신 것처럼 당 대표가 정 말 이목이 집중된 당 행사에서 저렇게 얘기를 해버리면 당연히 정치적으로 해석되는 것이죠. 그렇기 때문에 말씀드린 대로 결국은 타고 타고 올라가서 장동혁 대표의 말은 윤석열 전 대통령의 주장에 동의한다는 것으로 해석되는 것이고 결국 윤석열 전 대통령은 면회 간 것과 마찬가지로 해석되는 상황이라고 볼 수 있겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김준일 평론가 그런데 정국을 놓고 보면 지금 대장동 항소 포기 사건으로 국민의힘이 이른바 공격 포인트를 잡은 상황이잖아요 여권의 해명이 약간 궁색해져가고 있고 그러다 보니까 이제 검찰 공격하는 식으로 펼쳐져 가고 있는데 장동혁 대표가 저 얘기를 함으로써 이른바 좀 뭔가 논점이 흐트러진 것 아니냐 이런 분석도 나와요.



▶ 김준일 / 시사평론가 : 이게 이제 처음이 아니에요. 지난번에 기억하실지 모르겠는데 윤석열 대통령 전 대통령 면회를 다녀왔었잖아요. 그때 국민의힘이 어떤 상황이었냐면 그러니까 김현지 부속실장 출석 여부 논란 그리고 부동산 대책에 이은 정권의 논란 그리고 캄보디아 한국인 구출 사건 그래서 이런 것들이 호재가 있는데 갑자기 윤석열 전 대통령을 면회함으로 인해서 이걸 다 날려버렸다. 그래서 국민의힘에서 그때 방송에 나와서 패널이 뭐라고 했냐면 무사 만루였는데 장동혁 대표가 삼중사의 플레이를 했다. 그래서 공수가 교대됐다. 이런 얘기를 했거든요. 이것도 뭔가 비슷한 맥락입니다. 지금은 더 공세적으로 지금 할 수 있는 국민의힘 입장에서는 굉장히 좋은 찬스인데 당 대표가 왜 이렇게 하느냐 그래서 이거를 자기 정치론으로 보시는 분들이 꽤 있어요. 그러니까 왜냐하면 장동혁 대표가 굉장히 보수 강경 보수 유튜버들의 도움을 많이 받았는데 그들의 주장이 윤어게인이라든지 부정선거 얘기 이런 것들이 있잖아요. 그들에게 호소하기 위해서 자기 정치를 인식을 해서 이렇게 한 것인데 이게 굉장히 당에는 큰 부담을 주고 있다. 자기 정치하면 안 된다. 이런 얘기들이 좀 나오고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 황교안 전 총리 비상계엄 선포 당일에 SNS에다가 우원식 국회의장을 체포해라 한동훈 전 대표를 체포해라 이런 글을 올려서 지금 체포 본인이 체포가 된 상황 아니겠어요. 그런데 이렇게 황 전 총리를 장동혁 대표가 우리가 황교안이다 이렇게 나서면서 오히려 민주당에 는 공격에 빌미를 준 상황이죠. 박지원 의원이 당장 공격에 나섰던데요.



▶ 양만희 / SBS 논설위원 : 체포 당하고 또 압수수색까지 당하게 된 이유가 됐던 소셜미디어 글을 되돌아볼 필요가 있는데요. 작년 12월 3일 비상계엄 선포 직후에 어떤 글을 올렸냐 하면 첫 번째로는 비상계엄령이 선포됐다. 지금은 나라의 혼란을 막는 것이 최우선이다 나라를 망가뜨린 종북 주사파 세력과 부정 선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다. 부정선거 세력도 이번에는 반드시 발본색원해야 한다고 해서 계엄이 정당하고 본인이 계속 주창해 왔던 부정선거 발본색원을 주장했습니다. 두 번째로는 강력히 대처하시라 강력히 수사하시라 모든 비상조치를 취하시라 국민의힘은 대통령과 함께 가시라 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 대통령과 국민의힘의 강력한 비상계엄에 따른 조치를 주문한 겁니다. 세 번째가 조금 전에 말씀하신 우원식 국회의장을 체포하라 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라고 주장했습니다. 이 정치인 체포는 탄핵 심판하고 형사재판에서 주요한 혐의로 지금 인정도 되고 지금 재판이 진행되고 있는 것입니다. 이런 걸 주문을 했던 것이죠. 그런데 지금 특검에서 체포를 해야겠다고 생각하고 또 어제 곧바로 구속영장까지 청구한 것은 뭐냐 하면 황교안 총리가 가지고 있는 어떤 사회적 지위입니다. 보통의 장삼이사가 아니고 전 총리까지 지낸 인사가 이런 주장을 했다고 하는 것은 대단히 중요하다는 점이고. 또 하나는 대통령이 탄핵 국면에서 보면 체포 시도 이런 거 있을 때 국민의힘 의원들이 한남동 관저로 몰려가서 내란이 아니다. 그다음에 윤석열 전 대통령의 주장이 동의하고 옹호하는 발언들을 많이 했잖아요. 그렇게 되면 그 발언도 역시 내란 선전 선동 아니냐 이렇게 주장할 수 있지만 그러나 주목할 것은 뭐냐 하면 황교안 전 총리의 이 글은 비상계엄이 해제되기 전 있었던 겁니다. 그러니까 비상계엄 상태에서 적극적인 조치를 주문하는 것이기 때문에 이것은 그 이후에 있었던 발언과는 좀 무게가 다른 것이죠. 내란을 선전선동한 죄는 징역 3년 이상 혹은 금고 3년 이상에 처하는 중범죄거든요. 그렇기 때문에 이 부분을 근거로 해서 그러니까 지금 얘기되는 걸 보면 한남동 관저에 간 사람들 이런 사람들의 주장을 따져보면 나중에 추경호 원내대표가 만약에 유죄 판결을 받게 되면 이것이 결국 국민의힘에 대한 해산을 주장하는 근거가 될 수 있다. 이렇게 얘기는 할 수 있겠습니다 마는 그 부분하고는 조금 다른 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 김준일 평론가 그래도 돌이켜 보면 장동혁 국민의힘 대표 장동혁 대표는 잘 아시다시피 판사 출신이고 황교안 전 총리는 검사 출신이지 않습니까. 둘 다 법조인 출신에다가 정치적으로 이제 전광훈 목사를 찾아간 시점 그리고 그동안 이 행보를 따져보면 좀 닮은 모습이 없지 않은 것 같아요. 어떻게 보세요.



▶ 김준일 / 시사평론가 : 정치권에 황교안 장동혁 평행이론이라는 얘기가 있어요. 무슨 얘기냐 하면 일단 두 사람 말씀하셨다시피 법조인 출신이고 또 하나는 아주 독실한 기독교 독실한 개신교 신자라는 공통점이 있고요. 탄핵 이후에 두 사람이 당을 맡았다는 것 그리고 좀 당내 기반이 오래된 중진이나 이런 사람이 아니라 물론 커리어가 있지만 기본적으로 돌풍을 일으키고 굉장히 기대를 많이 받았는데 손을 잡은 게 전광훈이나 전한길이나 이런 사람들을 좀 강경 보수라 잡았단 말이에요. 그런데 이제 결과 가 그럼 똑같을 것이냐 황교안 대표는 그러니까 소위 말하는 2020년 총선에서 망했습니다. 103석밖에 못 얻고 그런 다음에 당 대표를 사퇴했잖아요. 그러면 장동혁은 어떻게 될 것인가 이게 이제 정가의 물음표라는 거죠. 그래서 내년 지방선거의 성적에 황교안의 길을 갈 것이냐 안 갈 것이냐 이게 지금 판가름 날 것이다. 그런데 지금까지는 매우 흡사한 길을 지금 걷고 있다. 이렇게 보여집니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 아무래도 그런데 또 하나 의아한 지점이 지방선거 앞두고 장동혁 대표도 지금 외연 확장에 나선 상황이었지 않았어요. 광주 민주화운동 묘지를 찾았던 적도 있고요. 그렇게 되면 이런 행보를 다시 보임으로써 겉다르고 속 다른 것 아니냐 이런 비판이 나올 법도 하네요.



▶ 양만희 / SBS 논설위원 : 오락가락한다. 도대체 정치 장동혁 정치가 지향하는 것이 무엇이냐라는 질문을 받을 수밖에 없는 상황인 것 같고요. 그런데 왜 이 시점에서 우리가 황교안이다. 이런 말을 했을까 조금 전에 말씀하신 것처럼 장동혁 대표의 경우는 당내 지지 기반이 확고하다고 보기는 어렵죠. 그래서 지난번에 당 대표 선거에서 승리하는 과정에서 아스팔트 우파의 강한 지지를 받았기 때문에 그쪽 세력에서 원하는 발언을 주기적으로 할 수밖에 없는 뭔가 좀 근본적인 한계라 할까요. 아니면 속성이랄까 이런 부분이 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 황교안 전 총리는 국민의힘 당원도 아니고 자유의 혁신이라고 한 강경 보수 혹은 국으로 평가되는 정당의 대표인데 왜 옹호하면 서 우리는 우리가 황교안이라는 말을 하는 것인가 이와 관련해서는 보수 정당들이 보면 자신의 정체성을 잃고 그 어떤 정치권에 있는 극우정당에 기웃거리면서 그쪽의 힘을 받고 결과적으로 거기에 포섭되는 이런 남미의 사례를 들어서 지금 국민의힘이 그런 쪽으로 가고 있는 것 아닌가라고 비판하고 평가하는 분들도 꽤 있습니다. 그렇기 때문에 지난번 윤석열 전 대통령 면회와 마찬가지로 근본적인 자신의 어떤 정치적 기반을 계속 확인하는 일을 하다 보니까 지난번 5.18 민주묘지 같은 가서 뭔가 중도층으로 확산하려는 시도는 있다고 하지만 사실은 그것은 본원 적인 어떤 요구라든지 정치적 제스처는 아니다라고 하는 평가를 받을 수밖에 없는 상황 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다.



