뉴스

민주, 의원들 12월 해외출장 자제령…사법개혁법안 등 처리

배준우 기자
작성 2025.11.13 15:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
민주, 의원들 12월 해외출장 자제령…사법개혁법안 등 처리
▲ 더불어민주당 김병기 원내대표(오른쪽)와 문진석 원내수석부대표(왼쪽)가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에 참석하고 있다.

더불어민주당이 내년도 예산안 심사를 포함한 정기국회를 마무리한 뒤 12월 임시국회를 열어 각종 개혁법안을 처리하기로 했습니다.

대법관 증원을 골자로 한 법원조직법과 법 왜곡죄(형법 개정안) 등 자칭 사법개혁법안 등을 연내 처리키로 하고 의원들의 해외 출장 자제령도 내렸습니다.

김현정 원내대변인은 오늘(13일) 의원총회 후 브리핑에서 "예산 국회를 끝낸 뒤 12월에도 개혁법안을 처리할 예정이다. (국민의힘의) 필리버스터도 예상된다"며 "적게는 7건, 많게는 10건의 필리버스터를 감수하면서도 개혁 법안을 처리하겠다는 게 민주당의 입장"이라고 말했습니다.

김 원내대변인은 그러면서 "국정과제 관련 법안도 170건가량 있다. 이 법안들도 내달 중 처리할 계획"이라며 "이에 따라 내달 중 민주당 의원들을 대상으로 해외 출장을 자제해 달라는 요구가 있었다"고 전했습니다.

다음 달 처리를 목표로 하는 개혁법안으로는 법 왜곡죄, 재판소원, 법원조직법 등이 예상된다고 김 원내대변인은 설명했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배준우 기자 사진
배준우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지