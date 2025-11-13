[자막뉴스] "저는 어디서든 새롭게 시작"…'개저씨' 불 뿜은지 1년 만에 '항복'

민희진 어도어 전 대표가 어제 소속사에 복귀하기로 한 뉴진스 멤버들의 결정을 지지한다는 입장을 밝혔습니다.



민 전 대표는 오늘(13일) 입장문을 내고 "어제 멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민과 대화를 거쳐 내린 선택일 것"이라며 "그 선택을 존중하고 지지한다"고 말했습니다.



뉴진스는 지난 1년 동안 어도어와 전속계약 분쟁을 벌여온 끝에 어제 해린과 혜인이 어도어로 복귀를 선언했고, 민지와 하니, 다니엘도 곧이어 복귀 의사를 밝히며 멤버 전원이 소속사로 돌아가게 됐습니다.



앞서 뉴진스 멤버들은 지난해 8월 민 전 대표가 어도어 대표직에서 해임된 이후 민 전 대표의 복귀를 요구하며 어도어와 대립각을 세워왔습니다.



11월부터는 어도어와 전속계약을 해지한다고 선언하며 법적 공방을 벌였다가 패소하기도 했습니다.



민 전 대표는 "저는 어디서든 새롭게 시작할 수 있다"면서 "어떤 상황에서든 뉴진스는 5명으로 온전히 지켜져야 한다"고 말했습니다.



그러면서 "멤버들이 더 나은 뉴진스가 되길 바라며 무엇보다 멤버 모두가 행복하길 바란다"고 했습니다.



팬들을 향해서는 "어려움을 극복하고 복귀하는 멤버들을 따뜻하게 맞아달라"고 덧붙였습니다.



