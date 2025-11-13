이승엽, 일본 요미우리 정식 코치 부임하나…"가족과 상의할 것"

▲ 이승엽 전 두산 베어스 감독

'국민타자' 이승엽(49) 전 프로야구 두산 베어스 감독이 일본 프로야구 요미우리 자이언츠로부터 정식 코치 제의를 받았습니다.스포츠호치, 스포니치 등 일본 매체는 오늘(13일) "아베 신노스케 요미우리 감독은 이승엽 임시 코치에게 1년 동안 선수들을 지도해 달라며 정식 코치 보직을 제안했다"고 전했습니다.이승엽 코치는 "감독님과 구단이 코치직을 제안해 주셔서 영광이고 감사하다"며 "한국에 돌아가서 가족과 상의한 뒤 결정하겠다"고 밝혔습니다.2023시즌부터 KBO리그 두산 베어스를 지휘한 이승엽 코치는 지난 6월 성적 부진의 책임을 지고 중도 퇴진했습니다.야인 생활을 하던 이 코치는 최근 요미우리의 제안을 받아 지난달 가을 캠프에 임시 코치로 합류했습니다.가을 전지훈련은 지난달 13일부터 이달 13일까지 일본 도쿄 자이언츠 타운 스타디움에서 열렸고, 이승엽 코치는 훈련 마지막 날인 13일 요미우리 구단으로부터 정식 코치직을 제안받았습니다.아베 감독은 "이승엽 코치는 선수들에게 가까이 다가가 적극적으로 지도해줬다"며 "1년 동안 우리 팀과 함께 해줬으면 한다"고 말했습니다.이승엽 코치는 일본프로야구 명문 팀 요미우리와 인연이 깊습니다.2006년부터 2010년까지 요미우리에서 선수 생활을 했고, 2006년 41개, 2007년 30개의 홈런을 날리며 중심 타자 역할을 톡톡히 했습니다.(사진=연합뉴스)