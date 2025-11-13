이 대통령 "지금도 수많은 전태일이 생과 삶의 경계 놓여"

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령이 전태일 열사 55주기를 맞은 오늘(13일), 울산 화력발전소 붕괴 사고를 언급하며, "지금도 수많은 전태일이 일터에서 생과 삶의 경계에 놓여 있다"고 지적했습니다.이 대통령은 오늘 오후, 용산 대통령실에서 수석 · 보좌관 회의를 주재한 자리에서 전태일 열사 55주기를 언급하며, "청년 전태일의 외침은 우리 사회가 여기까지 오는 데에 정말로 소중한 불씨가 됐다"고 말했습니다.그러면서, "그런데 우리 노동현실이 아직 가야 할 길이 멀다"며, "최근 울산 화력에서 발생한 안타까운 사건에서 보듯 지금도 수많은 전태일이 일터에서 생과 삶의 경계에 놓여 있다"고 강조했습니다.지난 6일, 울산화력발전소에선 높이 60m의 보일러 타워가 해체 작업 중 붕괴해 하청업체 직원 7명이 매몰됐습니다. 이 중 6명이 숨졌고, 나머지 1명에 대한 수색 작업이 계속되고 있습니다.이 대통령은 "매일 받아보는 보고에 의하면 충분히 예측되는 추락 사고와 폐쇄공간의 질식 사고가 계속 반복되고 있다"며, "먹고살자고 갔던 일터에서 다치거나 죽는 일이 더 이상 반복돼선 안 된다"고 강조했습니다.이어서 "조금만 신경 쓰면 피할 수 있는 일이 반복되는 건 참으로 안타깝고 국제사회에서 볼 때 참으로 수치스러운 일"이라고 지적했습니다.이 대통령은 "산업 안전의 패러다임, 인식을 근본에서 새롭게 바꿔야 한다"며, "정부는 안전 중심 현장관리체계 구축에 힘을 쓰고, 기업도 안전이란 문제를 줄여야 할 비용이란 측면에서 접근할 게 아니라 당연히 늘려야 할 투자란 인식을 갖춰야 한다"고 주문했습니다.