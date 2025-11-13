이 대통령, 민가협 초청 오찬…"삶의 역정 잊지 않을 것"

▲ 이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 민주화실천가족운동협의회 초청 오찬 간담회에서 발언하고 있다.
이재명 대통령이 "민주화실천가족운동협의회(민가협) 어머니들의 정말 오랜 세월 각고의 노력, 고통스러운 삶의 역정을 결코 잊지 않을 것"이라고 밝혔습니다.
이 대통령은 오늘(13일), 조순덕 민가협 상임의장과 안영민 전국대학생대표자협의회 동우회장, 김남수 전국대학민주동문협의회 상임대표 등을 용산 대통령실로 초청해 오찬 간담회를 가졌습니다.
이 대통령은 이 자리에서 "대한민국이 참으로 오랜 기간 독재 속에서 국민이 인권을 침해당하고, 구속되고, 죽고, 장애를 입기도 하고, 정말로 큰 고통을 겪었는데, 언제나 그 고통스러운 투쟁의 현장에 우리 어머니들이 가장 먼저 달려와 주셨다"고 말했습니다.
그러면서, "이제 우리 대한민국이 전 세계가 바라보는 민주적인 나라로 성장하고, 발전하는 나라로 자리 잡았다. 다 여기 계신 어머니들의 정말 헌신적인 치열한 투쟁 덕분"이라 말하고 참석자들에게 허리 숙여 인사하며 감사를 표했습니다.
또, "소수의 잘못된 사람들, 집단 때문에, 정말 별 것 아닌 욕망 때문에 너무 많은 사람들이 희생당했다"며, "국가 발전의 가장 큰 토대는 구성원 모두가 자유로운 환경 속에서 자신들의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 공정하고 투명한 환경이 만들어지는 것이라 생각한다"고 강조했습니다.
이 대통령은 "앞으로 또 이 나라가 어떻게 어떤 상황에 처하게 될지 모르겠지만, 우리 어머니들이 더 이상 현장에서 고통받지 않았으면 좋겠다"고도 말했습니다.
이어서 "그리고 또 가족들이 부당한 권력에 의해서 희생당하고 그 때문에 일생을 바쳐서 길거리에서 싸워야 하는 그런 상황이 다시는, 다시는 오지 않았으면 좋겠다"고 거듭 강조했습니다.
민주화실천가족운동협의회(민가협)는 민주화운동 관련 구속자 및 양심수 가족들로 구성된 민간단체로 지난 1985년 창립됐습니다.
(사진=연합뉴스)