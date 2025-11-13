이 대통령, 민가협 초청 오찬…"삶의 역정 잊지 않을 것"

▲ 이재명 대통령이 13일 용산 대통령실에서 열린 민주화실천가족운동협의회 초청 오찬 간담회에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "민주화실천가족운동협의회(민가협) 어머니들의 정말 오랜 세월 각고의 노력, 고통스러운 삶의 역정을 결코 잊지 않을 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(13일), 조순덕 민가협 상임의장과 안영민 전국대학생대표자협의회 동우회장, 김남수 전국대학민주동문협의회 상임대표 등을 용산 대통령실로 초청해 오찬 간담회를 가졌습니다.이 대통령은 이 자리에서 "대한민국이 참으로 오랜 기간 독재 속에서 국민이 인권을 침해당하고, 구속되고, 죽고, 장애를 입기도 하고, 정말로 큰 고통을 겪었는데, 언제나 그 고통스러운 투쟁의 현장에 우리 어머니들이 가장 먼저 달려와 주셨다"고 말했습니다.그러면서, "이제 우리 대한민국이 전 세계가 바라보는 민주적인 나라로 성장하고, 발전하는 나라로 자리 잡았다. 다 여기 계신 어머니들의 정말 헌신적인 치열한 투쟁 덕분"이라 말하고 참석자들에게 허리 숙여 인사하며 감사를 표했습니다.또, "소수의 잘못된 사람들, 집단 때문에, 정말 별 것 아닌 욕망 때문에 너무 많은 사람들이 희생당했다"며, "국가 발전의 가장 큰 토대는 구성원 모두가 자유로운 환경 속에서 자신들의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 공정하고 투명한 환경이 만들어지는 것이라 생각한다"고 강조했습니다.이 대통령은 "앞으로 또 이 나라가 어떻게 어떤 상황에 처하게 될지 모르겠지만, 우리 어머니들이 더 이상 현장에서 고통받지 않았으면 좋겠다"고도 말했습니다.이어서 "그리고 또 가족들이 부당한 권력에 의해서 희생당하고 그 때문에 일생을 바쳐서 길거리에서 싸워야 하는 그런 상황이 다시는, 다시는 오지 않았으면 좋겠다"고 거듭 강조했습니다.민주화실천가족운동협의회(민가협)는 민주화운동 관련 구속자 및 양심수 가족들로 구성된 민간단체로 지난 1985년 창립됐습니다.(사진=연합뉴스)