'20명 사상' 부천 시장 트럭 돌진 CCTV 공개…경찰 "페달 오조작"

▲ 시장으로 돌진한 트럭

경기 부천 제일시장에서 트럭 돌진으로 20명의 사상자가 발생한 사건과 관련해 60대 트럭 운전자가 '페달 오조작'을 한 것으로 경찰이 추정했습니다.부천 오정경찰서는 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 긴급 체포한 60대 A 씨가 페달 오조작으로 사고를 낸 것으로 추정된다고 13일 밝혔습니다.경찰은 A 씨의 소변을 채취해 확인한 결과 음주 수치는 확인되지 않았고, 페달 오조작 가능성이 높다고 설명했습니다.경찰은 또 현장 폐쇄회로(CC)TV에서 시장 내에 정차했던 차량이 급가속하면서 출발하는 장면을 확인했다고 밝혔습니다.CCTV 영상에는 트럭이 갑자기 빠른 속도로 돌진하면서 매대와 시장 이용자들을 충격하는 모습이 담겼습니다.A 씨는 이날 오전 10시 55분께 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 트럭 돌진 사고를 내 70대 여성 2명을 숨지게 하고 18명을 다치게 한 혐의를 받고 있습니다.소방 당국은 부상자 18명 중 3명은 긴급환자(의식장애), 6명은 응급환자, 나머지 9명은 비응급 환자로 분류했습니다.소방 당국은 A 씨가 시장 내에서 28m를 후진한 뒤 150m가량을 직진하면서 사고를 낸 것으로 보고 있습니다.(사진=부천소방서·독자 제공, 연합뉴스)