2명 사망, 18명 부상…부천 시장 트럭 돌진 CCTV 보니

<앵커>



오늘(13일) 오전 경기 부천시의 한 시장에서 트럭이 돌진하는 사고가 났습니다. 이 사고로 2명이 숨지고 18명이 다쳤는데, 중상자가 많은 상황입니다.



전형우 기자입니다.



<기자>



시장 안에서 트럭이 후진을 하더니 갑자기 앞으로 돌진합니다.



오늘 오전 10시 55분쯤 경기 부천시 오정구 제일시장에서 60대 A 씨가 몰던 1톤 트럭이 돌진하는 사고가 났습니다.



이 사고로 70, 80대 여성 2명이 숨지고, 18명이 다쳤습니다.



부상자 중 3명은 의식이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌고, 6명은 크게 다쳤습니다.



사상자는 시장 상인들과 시장을 찾은 시민들이 섞여 있는 것으로 전해졌습니다.



구급차 15대 등 총 24대가 출동해 부상자를 인근 병원으로 분산해 이송했습니다.



경찰과 소방 당국에 따르면 트럭이 후진을 하다가, 150m를 앞으로 돌진한 것으로 조사됐습니다.



소방 당국은 트럭이 앞으로 돌진한 100m 지점에서 부상자가 많이 발생했다고 밝혔습니다.



목격자에 따르면 트럭 운전자 A 씨는 시장 상인인 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 출동한 경찰과 소방에 차량이 급발진했다고 진술했습니다.



A 씨는 음주운전은 아니었던 것으로 조사됐습니다.



경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 긴급체포해 조사 중입니다.



경찰은 블랙박스와 CCTV 분석을 통해 정확한 사고 원인을 파악할 계획입니다.



(영상편집 : 전민규)