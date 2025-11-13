현빈X정우성X우도환, 격동의 70년대와 맞서다…화려하고 강렬한 '메이드 인 코리아'

이미지 확대하기

배우 현빈과 정우성, 우도환이 2025년 디즈니+ 하반기 최고 기대작 '메이드 인 코리아'의 주연 배우로서 모습을 드러냈다.세 배우는 13일 오전 홍콩 디즈니랜드 호텔에서 열린 '디즈니플러스 오리지널 프리뷰 2025'(Disney+ Originals Preview 2025)'에 참석해 시리즈를 소개하고 작품만의 개성을 밝혔다.'메이드 인 코리아'는 격동의 1970년대, 부와 권력에 대한 야망을 지닌 백기태와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사 장건영이 시대를 관통하는 거대한 사건과 직면하며 펼쳐지는 이야기를 담았다. '내부자들', '남산의 부장들', '마약왕' 등을 만든 우민호 감독의 첫 시리즈물이자 근,현대사 3부작으로 엮을 수 있는 작품이다.현빈은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 인물 백기태로 분해 드라마를 이끈다. 현빈은 "시나리오가 가지고 있는 힘에 큰 매력을 느꼈다. 1970년대 배경에 픽션이 가미돼 따뜻한 이야기가 만들어졌다"고 작품에 출연한 계기를 밝혔다.정우성은 동물적인 본능과 무서운 집념을 가진 검사 장건영으로 분해 백기태와 대립각을 세운다. 정우성은 "작품을 할 때 배우와의 인연도 중요한데 현빈, 우도환 배우랑 인연을 맺을 수 있어 좋은 경험이었다"라고 작품에 출연한 이유를 밝혔다.이어 "우리 작품은 실제 사건에 가상의 인물을 놓고, 가상으로 꾸민 이야기다. 인간의 내면, 그 인간이 어떻게 생존해 왔느냐가 흥미롭게 펼쳐진다. 그 점을 흥미롭게 봐달라"고 작품의 관람 포인트를 전했다.현빈과 정우성은 지난해 12월 개봉한 영화 '하얼빈'에 이어 두 번째로 호흡을 맞췄다. 일제강점기에서 현대로 시간 이동을 한 두 사람은 극 안에서 팽팽한 긴장감을 유지하며 드라마의 흥미를 돋운다. 여기에 우도환이 가세에 극에 활력을 불어넣을 예정이다.'메이드 인 코리아'는 2025년 디즈니+의 대미를 장식하는 대작이다. 제작비 700억을 투입해 역대 디즈니+가 한국 콘텐츠에 투입한 최고 제작비를 기록했다. 시즌1 격인 6부가 오는 12월 24일부터 공개되며 시즌2는 2026년 공개될 예정이다.근,현대사의 명과 암을 다루는데 발군의 능력을 발휘해 온 우민호 감독은 "제가 1971년생이다. 대통령이 오른팔인 중앙정보부장이 암살된 격동과 혼란의 시대를 살았다. 이 작품을 찍으며 참고한 건 내가 찍었던 영화 '내부자들', '마약왕'이다. 인간의 뒤틀린 내면을 시대 안에서 그려냈다"고 연출의 변을 밝혔다.이날 행사에서는 처음으로 예고편이 공개되기도 했다. 1970년대를 재현한 정교한 미술과 세트, 그리고 정우성과 현빈, 우도환으로 이어지는 한국 대표 배우들이 액션과 드라마를 넘나드는 맹활약을 예고하는 내용이었다. 1분 남짓의 예고편이 공개되자 아시아 프레스들은 뜨거운 환호로 호응했다.'하얼빈'에 이어 두 편 연속 우민호 감독 작품의 주인공으로 활약하게 된 현빈은 "현장에서 많은 아이디어를 주고받았다. 우민호 감독님은 배우들의 의견을 잘 수용해 주시면서도 아니라고 생각하는 건 단칼이 말씀 주신다. 그 점에 좋다"고 감독에 대한 신뢰를 드러냈다.1970년대를 배경으로 드라마지만, 액션만큼은 시대를 가늠할 수 없는 규모와 화려함을 자랑했다. 대규모 폭파신부터 주먹이 오가는 육탄 액션신 등 다채로운 볼거리를 예고했다. 우민호 감독은 "시즌1 마지막 회인 6회에서 현빈, 정우성 배우가 철장 앞에서 시원시원한 액션을 보여준다. 대본에 없는 장면도 현장에서 많이 나왔다. 기대해 달라"고 귀띔했다.군복을 입은 모습으로 짧게 예고편에 등장해 호기심을 불러일으킨 우도환은 "꼭 주먹질만이 액션을 아니다. 건물이 터지거나, 살기 위해 도망을 치는 것도 액션이라고 생각한다"는 말로 극 중에서 보여줄 활약에 대한 기대감을 불러일으켰다.'메이드 인 코리아'는 디즈니+의 하반기 최고 기대작이다. 지난 9월 공개된 비슷한 규모의 대작 '북극성'이 흥행과 평가 면에서 기대 이하의 성적을 거둬 디즈니+의 체면은 다소 구겨졌다.초호화 캐스팅과 대규모 예산, 일급 감독의 조합으로 기대를 모으는 '메이드 인 코리아'가 디즈니+의 2025년 콘텐츠 농사에서 유종의 미를 거둘 수 있을지 관심이 모아진다.'메이드 인 코리아'는 오는 12월 24일 공개된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)