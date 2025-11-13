프로야구 KT, 아시아쿼터로 일본 우완투수 스기모토 영입

▲ kt wiz 새 아시아쿼터 선수인 일본 오른손 투수 스기모토 코우키

프로야구 kt wiz는 13일 일본 독립리그 출신 오른손 투수 스기모토 코우키(25)를 아시아쿼터 선수로 영입했다고 밝혔습니다.KT는 "스기모토와 계약금 포함 연봉 9만 달러, 인센티브 3만 달러 등 총액 12만 달러에 계약했다"고 발표했습니다.스기모토는 2023년 일본 독립리그 도쿠시마 인디고삭스에 입단했고, 올해 42경기에 등판해 5승 3패 평균자책점 3.05의 성적을 냈습니다.나도현 KT 단장은 "스기모토는 최고 구속 시속 154㎞의 빠른 공을 던지고 슬라이더, 포크볼 등 다양한 변화구를 구사하는 투수"라며 "일본 독립리그에서 선발과 불펜으로 활약하며 안정적인 경기 운영 능력을 보여준 만큼 KBO리그에서도 경쟁력이 있다고 판단했다"고 설명했습니다.스기모토는 "KT의 첫 아시아쿼터 일원으로 함께 할 수 있어서 영광"이라며 "빠르게 적응해서 팀 승리에 힘을 보태겠다"고 밝혔습니다.KBO리그는 지난 1월 한국야구위원회(KBO) 이사회 결정에 따라 2026시즌부터 구단별로 한 명씩 아시아쿼터 선수를 보유하는 제도를 도입했습니다.아시아쿼터 선수는 직전 또는 해당 연도 아시아리그 소속이어야 하고, 구단은 비아시아 국가 국적을 가진 이중국적 선수는 영입할 수 없습니다.포지션 제한은 없고 신규 영입 시 쓸 수 있는 최대 비용은 연봉, 계약금, 특약 및 원소속구단에 지불하는 이적료(세금 제외)를 합해 최대 20만 달러(월 최대 2만 달러)입니다.KBO리그 10개 구단 중 아시아쿼터 선수 영입을 마무리한 건 한화 이글스에 이어 두 번째입니다.한화는 이날 오전 타이완 왼손 투수 왕옌청을 아시아쿼터 선수로 영입했다고 발표했습니다.(사진=kt wiz 제공, 연합뉴스)