"태극기 아니야?"…'일본 축구 홍보대사' 이미지 무슨 일

▲ 일본축구협회가 10일 공개한 'JI 블루' 이미지

일본축구협회(JFA)가 국가대표팀을 알리기 위해 만든 홍보대사 이미지가 태극기와 흡사하다는 논란에 휘말렸다고 산케이신문이 13일 보도했습니다.일본축구협회는 지난 10일 아이돌 그룹 JO1, INI 멤버 중 축구를 좋아하는 12명을 모아 국가대표의 공식 앰배서더 유닛인 'JI 블루'를 결성했다면서 이들의 모습이 들어간 이미지를 공개했습니다.이들은 파란색 일본 축구 국가대표팀 상의를 착용했으며, 배경 가운데에는 일장기처럼 붉은색 원이 배치됐습니다.또, 양쪽 가장자리 네 곳에는 일본 축구대표팀 유니폼을 제작하는 아디다스의 로고와 흡사한 세 줄을 각각 넣었습니다.하지만 이미지가 공개된 이후 온라인에서는 "태극기를 연상시킨다"는 지적과 비판이 잇따라 나왔다고 산케이가 전했습니다.일부 누리꾼은 "빨강, 파랑, 검정으로 구성된 배색과 배치가 (태극기와) 거의 같다", "일본 대표팀인데 외국 국기를 떠올리게 하는 것은 이상하다"고 주장했습니다.이에 일본축구협회는 "디자인을 작성할 때 의도는 없었다"며 태극기를 염두에 두고 해당 이미지를 만들지 않았다고 산케이에 밝혔습니다.이어 "2025년 3월에 일본축구협회가 일본 대표 감독·선수의 초상을 활용해 작성·발표했던 것과 동일한 콘셉트로 작성했다"고 덧붙였습니다.(사진=일본축구협회 웹사이트 캡처, 연합뉴스)