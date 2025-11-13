뉴스

대한체육회, '꿈나무 육성' 미래국가대표 전임감독 세미나 개최

서대원 기자
작성 2025.11.13 13:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대한체육회, '꿈나무 육성' 미래국가대표 전임감독 세미나 개최
▲ 대한체육회 미래국가대표 전임감독 세미나 단체 사진

대한체육회(회장 유승민)가 오늘(13일)까지 1박 2일 일정으로 강원도 평창동계훈련센터에서 꿈나무와 청소년 대표 등 예비 국가대표를 육성하는 미래국가대표 전임감독들이 참가한 세미나를 개최했습니다.

이번 세미나는 2019년 우수 선수 육성 지도자 연수회 이후 6년 만에 전임감독을 대상으로 한 행사로, 우수 선수 발굴과 지도자 역량 강화 방안 등을 논의했습니다.

세미나 첫날에는 ▲ 내년 신규 사업 '예비국가대표 육성 사업' 안내 ▲ 평창 동계훈련센터·대한민국 체육인재개발원 시설 소개 ▲ 스포츠 마케팅 전략과 활용 사례에 대한 초청 강연 등이 진행됐습니다.

이후에는 전임감독들이 직접 참여하는 분임 토의를 열어 다양한 의견을 나눴습니다.

둘째 날에는 강호석 국가대표지도자협의회장이 '한국 스포츠 기술을 넘어 코칭으로'를 주제로 한 초청 강연을 열었습니다.

이어 미래국가대표 육성사업 운영 성과 사례 발표에선 종목별 전임감독 세 명이 발표했습니다.

김택수 선수촌장은 "이번 세미나는 미래국가대표 육성 사업 성과를 공유하고, 종목별 전임감독 간 협력 체계를 강화하는 자리였다"면서 "체계적인 선수 육성과 지도자 중심의 발전 기반을 마련하겠다"고 밝혔습니다.

 (사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지