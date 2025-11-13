2025 SDF…이 대통령 "인공지능 3대 강국 시대 열 것"

<앵커>



'제로 시대의 재설계: 다시 쓰는 혁신'을 주제로 한 2025 SBS D포럼이 오늘(13일) 열렸습니다. 이재명 대통령은 축사를 통해 대한민국이 직면한 위기의 해법을 인공지능에서 찾겠다며, 인공지능 3대 강국 시대를 열겠다고 밝혔습니다.



'제로 시대의 재설계: 다시 쓰는 혁신'을 주제로 한 2025 SDF, SBS D포럼이 오늘 오전 서울 동대문디자인플라자에서 열렸습니다.



성장이 멈춘 시대에 어떻게 혁신하고 새롭게 도약할 것인가 토론하고 고민하는 자리, 이재명 대통령은 영상 축사를 통해 대한민국이 전례 없는 변화와 위기 앞에 놓여 있다면서 그 해법을 인공지능에서 찾겠다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 인공지능에서 시작되는 혁신을 통해 대한민국이 힘찬 성장과 도약을 이뤄낼 것입니다.]



첨단 기술 산업에 대대적으로 투자하고 핵심 규제를 합리화해 인공지능 3대 강국 시대를 반드시 열겠다고 선언했습니다.



포럼에 참석한 정청래 민주당 대표는 우리 사회가 관세 전쟁과 기술 패권 경쟁 속 '제로시대'라는 거대한 도전 앞에 서 있다면서 민주주의와 협력의 힘으로 AI 시대를 선도하자고 제안했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 위대한 국민, 든든한 기업, 믿을 수 있는 정부가 함께 한다면 그 길은 반드시 열릴 것입니다.]



장동혁 국민의힘 대표 역시 이제 원점에서 다시 시작해야 할 때라면서 낡은 구조와 구식 규제를 혁파해 AI 강국으로 나아가자고 말했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 제도, 인프라, 인재양성, 전산망 안전 등 다양한 분야에서 'AI 강국 도약'을 뒷받침하겠습니다.]



SDF 포럼에서는 배경훈 과학기술부장관이 '대한민국 AI가 나아갈 길'을 주제로 특별연설을 했고, AI 알파고와 세기의 대국을 벌였던 전 프로바둑기사 이세돌 씨도 AI시대에 대한 통찰을 주제로 강연을 진행했습니다.



