부천 시장서 화물차 돌진…중상 12명 등 20명 다쳐

조금 전 경기 부천시의 한 시장에서 트럭이 인도로 돌진했습니다. 인도에 있던 보행자 여러 명이 다쳤는데, 소방당국은 20명이 다쳐 병원으로 이송 됐다고 밝혔습니다. 취재기자 연결하겠습니다.



오늘(13일) 오전 10시 55분쯤 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 인도로 돌진했습니다.



이 사고로 보행자 3명이 심정지 상태로, 2명은 의식이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.



조금 전 들어온 소식에 따르면 심정지 3명 중 1명은 70대 여성으로, 2명은 80대 여성으로 전해졌습니다.



또 추가로 7명이 중상을 당하는 등 소방당국은 현재까지 12명이 크게 다친 것으로 파악 중입니다.



또 8명이 경상을 당해 이번 사고로 모두 20명이 병원으로 옮겨졌습니다.



"트럭이 인도로 돌진했다"는 신고를 받은 소방 당국은 장비 21대와 대원 50여 명을 투입해 현장 조치 중입니다.



소방 당국자는 부상자는 더 늘어날 수 있다며 구체적인 사고 원인을 파악하고 있다고 밝혔습니다.



(영상편집 : 전민규)