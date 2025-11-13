뉴스

부천 시장서 화물차 돌진…중상 12명 등 20명 다쳐

전형우 기자
작성 2025.11.13 12:16
<앵커>

조금 전 경기 부천시의 한 시장에서 트럭이 인도로 돌진했습니다. 인도에 있던 보행자 여러 명이 다쳤는데, 소방당국은 20명이 다쳐 병원으로 이송 됐다고 밝혔습니다. 취재기자 연결하겠습니다.

전형우 기자 전해주시죠.

<기자>

오늘(13일) 오전 10시 55분쯤 경기 부천시 오정구 원종동 제일시장에서 주행 중인 트럭이 인도로 돌진했습니다.

이 사고로 보행자 3명이 심정지 상태로, 2명은 의식이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌습니다.

조금 전 들어온 소식에 따르면 심정지 3명 중 1명은 70대 여성으로, 2명은 80대 여성으로 전해졌습니다.

또 추가로 7명이 중상을 당하는 등 소방당국은 현재까지 12명이 크게 다친 것으로 파악 중입니다.

또 8명이 경상을 당해 이번 사고로 모두 20명이 병원으로 옮겨졌습니다.

"트럭이 인도로 돌진했다"는 신고를 받은 소방 당국은 장비 21대와 대원 50여 명을 투입해 현장 조치 중입니다.

소방 당국자는 부상자는 더 늘어날 수 있다며 구체적인 사고 원인을 파악하고 있다고 밝혔습니다.

