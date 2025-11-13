'역대 최장' 셧다운 종료…미 하원, 임시예산안 가결

<앵커>



무려 43일 동안이나 지속된 미국의 정부 폐쇄 사태, 이른바 셧다운이 오늘(13일) 종료됐습니다. 셧다운을 멈출 임시예산안을 상원에 이어 하원도 조금 전에 가결시켰습니다.



윤창현 기자입니다.



<기자>



역대 최장으로 기록된 미국 연방정부의 임시 폐쇄 조치, 셧다운 사태가 현지시간 12일 밤 종료됐습니다.



미 연방하원은 한국시간 오늘 오전, 현지 시간 12일 밤 본회의에서 임시예산안 수정안을 가결시켰습니다.



[루디 야킴/美 하원 임시의장 : 이번 안건은 찬성 222표, 반대 209표로 가결되었습니다.]



하원에서 통과된 임시예산안은 지난 10일 상원이 먼저 가결한 것으로, 내년 1월 30일까지 기존 수준으로 연방정부와 기관들의 자금을 임시로 복원하는 내용입니다.



또 트럼프 대통령이 셧다운 등을 이유로 추진했던 공무원 대량 해고 중단과 민주당이 셧다운 명분으로 삼았던 '오바마 케어', 저소득층 의료 보조금 연장안에 대한 상원 표결을 보장한다는 내용도 합의안에 담겼습니다.



미 의회는 임시 예산 회계가 끝나는 내년 1월 말 이전에 전체 예산안에 대한 협상과 표결을 마무리해야 합니다.



이로써 지난달 1일부터 시작된 셧다운은 사상 최장기간인 43일 만에 종료됐습니다.



셧다운 장기화로 인한 관제사 이탈로 항공편 수만 편이 결항되거나 차질을 빚었고, 이달부터는 저소득층 식비 지원마저 중단돼 4천200만에 달하는 보조금 수급 대상자들의 고통이 가중돼 왔습니다.



셧다운은 종료됐지만, 항공편 운항이 완전히 정상화될 때까지는 시간이 걸릴 것이라는 관측이 나오고 있습니다.



다만 저소득층 식비 보조금은 곧바로 재개돼 현재 회계연도인 내년 9월 말까지 중단 없이 지급될 예정입니다.



(영상편집 : 김종미)