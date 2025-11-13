"사법 개입" "조작 기소"…대장동 항소 포기 두고 공방

<앵커>



검찰의 대장동 사건 항소 포기를 두고 국회에서 공방이 계속되고 있습니다. 야당은 외압을 행사했다며 정성호 법무장관부터 사퇴하라고 몰아붙였습니다. 여당은 검찰의 기획 수사, 조작 기소를 밝힐 국정조사 요구서를 곧 제출하겠다고 공언했습니다.



박하정 기자입니다.



오늘(13일) 국회 예결위에 다시 출석한 정성호 법무부장관을 향해, 야당은 신중 검토 의견을 낸 것이 검찰에 결국 외압을 행사한 것 아니냐고 따졌습니다.



[정점식/국민의힘 의원 : 이게 무슨 외압이냐고 하시지만 (과거에는) 직접적으로 장관님이 이야기를 안 해도 그건 당연히 외압이라는 취지로 (말씀하신 적이 있습니다).]



[정성호/법무부 장관 : 신중한 검토를 저는 원론적으로 얘기했고 검찰의 판단을 존중해야 한다는 생각을 갖고 있었습니다.]



여당은 정 장관 해명을 들으며 검찰이 스스로 판단해 내린 결정이었단 걸 강조했습니다.



[김상욱/민주당 의원 : 노만석 직무대행이 법무부 차관으로부터 항소 포기 방향성을 제시받았다, 이런 취지의 발언을 한 것 같습니다. (상황에 대해) 정확하게 확인을 부탁드려도 되겠습니까?]



[정성호/법무부 장관 : (차관이) 구체적 사건의 수사 지휘가 아니다라고 얘기를 했다는데, 결국 그것은 본인들의 재량의 여지가 있는 것 아니겠습니까.]



국민의힘은 어제 노만석 검찰총장 대행의 사의 표명을 두고 전형적인 꼬리 자르기라며, 외압을 행사한 정성호 법무부장관이 책임지고 사퇴하라고 거듭 촉구했습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 검찰의 항소 포기를 종용한 이 정권의 외압이야말로 명백한 권력형 사법 개입이자 국기 문란 범죄입니다.]



검사징계법을 손보겠다는 민주당을 가리켜선 후안무치하고 적반하장이라고 했습니다.



민주당은 오늘도 검찰을 직격하고 나섰습니다.



대장동 사건 수사 과정부터 문제가 있을뿐더러 반발하는 검사들은 항명하는 정치 검사로 규정했습니다.



[김병기/민주당 원내대표 : 정치 검사들의 부끄러운 민낯, 기획 수사와 조작 기소의 모든 과정을 국민께 투명하게 공개하겠습니다.]



이들의 실체를 밝히겠다며, 민주당이 곧 국정조사 요구서를 제출하겠다고 했습니다.



