정우성, '메이드 인 코리아'로 홍콩 왔다…현빈과 '디즈니+ 프리뷰' 행사 참석

최근 결혼 소식을 전한 배우 정우성이 신작 홍보차 홍콩을 찾았다.



정우성은 13일 오전 홍콩 디즈니랜드 호텔에서 열리는 '디즈니플러스 오리지널 프리뷰 2025'(Disney+ Originals Preview 2025)'에 참석한다.



최근 촬영을 마친 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아'를 소개하기 위해 우민호 감독, 김원국 하이브미디어코프 대표, 현빈 등과 함께 홍콩을 방문했다.



'디즈니플러스 오리지널 프리뷰'는 디즈니플러스에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 행사다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개될 예정이다.



'메이드 인 코리아'는 격동의 1970년대, 부와 권력에 대한 야망을 지닌 백기태와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사 장건영이 시대를 관통하는 거대한 사건과 직면하며 펼쳐지는 이야기를 담았다. '내부자들', '하얼빈' 등을 만든 우민호 감독이 연출을 맡고 정우성과 현빈이 주연으로 활약했다.



정우성은 이번 작품에서 동물적인 본능과 무서운 집념을 가진 검사 장건영으로 분해 부와 권력에 대한 야망을 지닌 인물 백기태로 분한 현빈과 연기 호흡을 맞췄다.



정우성은 지난해 11월 모델 문가비가 낳은 아들의 친부로 알려지며 세간의 이목을 집중시켰다. 정우성은 해당 사실을 인정하며 "아이의 아버지로서 책임을 다하겠다"는 입장을 밝혔다. 지난 8월에는 오랫동안 교제해 온 여성과 혼인신고를 한 사실이 알려지며 또 한 번 화제를 모았다.



정우성은 세간의 이목을 집중시킨 개인사에도 불구하고 본업인 연기에 집중했다. '메이드 인 코리아' 촬영을 마치고 오는 12월 공개를 앞두고 있다. 이번 행사는 작품을 아시아, 태평양 취재진에게 소개하는 첫 번째 자리다. 정우성이 결혼 이후 첫 공식 석상에 나서는 것이기도 하다.







