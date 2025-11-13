수험생 응원 나선 손흥민…"부담 대신 자신에 대한 믿음만"

▲ 지난 10월 14일 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 한국과 파라과이 축구 대표팀의 친선경기. 2-0으로 승리한 한국 대표팀 손흥민이 손뼉을 치고 있다.

축구 국가대표팀 주장 손흥민(LAFC)이 2026학년도 대학수학능력시험을 치르는 수험생들을 응원했습니다.손흥민은 수능일인 오늘(13일) 인스타그램 스토리에 "드디어 긴 여정의 마지막을 장식할 하루가 밝았다"며 "지난 12년 동안, 그리고 그중에서도 가장 치열했던 시간 동안 여러분의 모든 노력과 땀방울이 진심으로 존경스럽다"고 수능 수험생 응원 메시지를 올렸습니다.그는 "여러분은 이미 스스로 힘으로 여기까지 온, 가장 대단하고 자랑스러운 사람"이라면서 "오늘은 결과에 대한 부담 대신 오직 자신에 대한 믿음만 가지고 가 보는 건 어떨까요?"라며 격려했습니다."가장 중요한 것은 평소처럼 침착하게 여러분의 실력을 후회 없이 펼쳐 보이는 것"이라고 강조한 손흥민은 "춥지 않게 따뜻하게 입고, 좋은 컨디션으로 특별한 하루가 되길 응원한다. 모두 수능 대박!"이라고 덧붙였습니다.지난 3일 오스틴과의 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전에서 1골 1도움으로 맹활약하며 LAFC의 다음 라운드 진출을 이끈 손흥민은 이후 귀국해 국가대표 훈련에 참여 중입니다.손흥민을 앞세운 대표팀은 내일 대전월드컵경기장에서 볼리비아와, 오는 18일 서울월드컵경기장에서 가나와 올해 마지막 A매치에 나섭니다.(사진=연합뉴스)