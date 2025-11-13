뉴스

[현장영상] "석방되자마자 도망갔는데" 두바이 사막에서 발견된 시신은 백만장자 부부

작성 2025.11.13 18:00
가상자산(암호화폐) 갑부로 알려진 러시아 국적의 부부가 실종 한 달 만에 두바이 근처 사막에서 시신으로 발견됐습니다.

이들 부부는 한 달 전 투자 권유를 받고 신원 미상의 투자자를 만나러 간 뒤 연락이 두절됐는데요.

마지막으로 부부가 목격된 건 아랍에미리트 두바이의 하타 산악 리조트 근처 호수에서 투자자를 만나기 위해 차를 몰고 가는 모습인 것으로 알려졌습니다.

이후 부부는 납치된 것으로 추정됩니다. 현장영상에 담았습니다.

