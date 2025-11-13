고속도 사고에 발 묶인 수험생, 레커-순찰차 옮겨타고 시험장으로

▲ 수능 특별 교통관리 경찰 오토바이

이미지 확대하기

고속도로에서 발생한 교통사고로 전 차로의 통행이 중단된 상태에서 발이 묶인 수험생이 경찰관의 도움으로 무사히 시험장에 도착한 사실이 알려졌습니다.오늘(13일) 경기남부경찰청 교통과에 따르면 오늘 오전 5시 43분 경기도 화성시 비봉면 서해안고속도로 서울 방향 비봉IC를 2㎞ 앞둔 지점에서 8.5t 트럭과 23t 탱크로리(트라고)가 추돌했습니다.사고 충격으로 8.5t 트럭이 좌측으로 회전하며 미끄러져 3개 차로 전체를 가로막았습니다.이로 인해 서울 방향 도로의 차들이 사고 지점 뒤로 꼬리에 꼬리를 물면서 오도 가도 못하는 상황이 됐습니다.당시 화성 발안에서 어머니가 운전하는 차를 타고 출발해 수능 시험장인 서울시 중구 이화여고로 이동하던 수험생 A 양 역시 사고의 여파로 고속도로 한가운데 갇혀버렸습니다.이에 A 양 측은 112에 신고해 "수험생이 차에 타고 있는데 고속도로 사고로 인해 시험장에 가지 못하고 있다"고 말했습니다.112 상황실로부터 출동 지령을 받은 고속도로순찰대 경찰관들은 먼저 처리 중이던 사고를 신속히 수습한 뒤 즉시 현장으로 출동했습니다.그러나 제아무리 경찰이라고 해도 사고 현장까지 비집고 들어갈 수는 없는 노릇이었습니다.일각이 여삼추로 시간이 흐르는 가운데 경찰은 다시 A 양 측에 연락했고, A 양이 마침 사고 현장에 나와 있던 레커차에 탑승했다는 소식을 접했습니다.경찰은 바로 인근인 비봉IC에서 A 양이 탄 레커차와 만나기로 했고, 뒤이어 오전 6시 50분 레커차로부터 A 양을 인계받았습니다.비봉IC에서 시험장인 이화여고까지는 50㎞ 떨어진 거리인 데다 출근시간이 겹쳐 입실 시간인 오전 8시 10분까지 도착할 수 있을지는 그 누구도 장담할 수 없었습니다.급한 대로 경찰은 고속도로순찰대 순찰차에 A 양을 태우고 사이렌을 울리며 내달리기 시작했습니다.경찰은 서해안고속도로~서부간선도로~시내 진입 순서로 차를 몰면서 최대한 본선 도로를 이용하되 정체 구간에서는 갓길로 운행했습니다.그 결과 단 35분인 오전 7시 25분, A 양을 태운 고속도로순찰대 순찰차는 시험장에 무사히 도착할 수 있었습니다.경찰은 A 양에게 시험을 잘 치르라는 당부의 말과 함께 A 양을 시험장으로 들여보냈습니다.경찰 관계자는 "고속도로 사고로 인해 도로에 갇힌 수험생을 안전하게 시험장까지 이송한 사례"라고 말했습니다.(사진=경기소방재난본부 제공, 연합뉴스)