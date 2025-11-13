인천서 7명 경찰 도움받아 '아슬아슬' 시험장 도착

▲ 순찰차로 수험생 수송

2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 인천에서 입실 시간에 쫓긴 일부 수험생들이 경찰의 도움을 받아 시험장에 도착했습니다.인천경찰청은 오늘(13일) 오전 수험생 7명을 순찰차로 수송하거나 에스코트했다고 밝혔습니다.경찰은 이날 오전 7시 59분쯤 남동구 구월중에서 시험장을 잘못 찾은 수험생 A 군이 112 신고로 도움을 요청하자 순찰차에 태웠습니다.이어 연수구 연송고까지 11㎞ 구간을 25분 만에 달려 A 군이 고사장에 입실할 수 있도록 도왔습니다.경찰은 오전 7시 33분쯤에는 "알람을 꺼놓고 늦잠을 잤다"며 112 신고로 도움을 요청하는 수험생을 태우고 6.6㎞를 수송하기도 했습니다.경찰은 또 입실 마감 시각을 앞두고 수험생을 태운 택시가 도움을 요청하자 오토바이로 에스코트하기도 했습니다.인천경찰청은 이날 수험생들이 차질 없이 시험을 치를 수 있도록 시험장 63곳 주변 도로에서 특별 교통관리를 했습니다.시험장 반경 2km 이내 도로에 경찰관 328명과 협력 단체 관계자 236명 등 564명을 배치하고, 오토바이와 순찰차 109대도 투입했습니다.올해 인천지역 수능 응시자는 3만 143명으로 지난해보다 7.1% 늘어난 것으로 집계됐습니다.(사진=인천경찰청 제공, 연합뉴스)