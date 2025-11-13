뉴스

[자막뉴스] '정신이상 증세' 조두순, 수시로 외출제한 시간에 나와 횡설수설

이호건 기자
작성 2025.11.13 11:06 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
아동 성범죄자 조두순이 섬망 증세를 겪고 있고 함께 생활하던 아내도 집을 떠난 것으로 확인됐습니다.

조두순은 올해 초부터 섬망 증세를 보이기 시작했는데, 지난달 아내가 집을 떠난 뒤 증세가 더 악화된 것으로 전해졌습니다.

조두순은 현재 경기 안산시 단원구 자택에 보호관찰 중으로, 학생 등하교 시간대인 오전 7~9시와 오후 3~6시, 야간시간인 오후 9시부터 다음날 오전 6시까지 외출이 금지돼 있습니다.

그런데 조두순은 섬망 증세가 심해지면서 자주 외출제한 시간에 밖으로 나와 '누가 나를 욕한다', '파출소에 신고해야 한다'는 등 횡설수설하는 거로 전해졌습니다.

앞서 조두순은 재작년 12월에도 '밤 9시 이후 외출금지' 명령을 어긴 혐의로 징역 3개월을 선고받고 복역했습니다.

올해 3월 말부터 6월 초까지도 4차례에 걸쳐 같은 명령을 위반해 재판을 받고 있습니다.

조두순은 첫 재판 당시 "머리에 호박덩어리를 올려놓은 것 같다" "교도관이 출소하면 아내와 싸우지 말라고해 한 번도 화를 내지 않았다"는 등 엉뚱한 말을 반복한 거로 전해졌습니다.

조두순이 이렇게 섬망 증세를 보이며 계속 외출제한 명령을 어기자 일각에선 치료감호가 필요하다는 지적도 나오고 있습니다.

치료감호는 범죄자의 정신질환 등이 재범 위험성을 높일 때 격리시켜 치료받게 하는 법적 조치입니다.

(구성 : 이호건 / 영상편집 : 이다인 / 디자인 : 육도현 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지