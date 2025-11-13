서해안선 서울방면서 대형 트럭 2대 추돌…운전자 1명 사망

▲ 서해안선 사고

오늘(13일) 오전 5시 43분 경기 화성시 비봉면 서해안고속도로 서울방향 311㎞ 지점에서 8.5t 트럭과 23t 탱크로리(트라고)가 추돌했습니다.사고 충격으로 8.5t 트럭이 좌측으로 회전하며 미끄러져 고속도로 전체 차선을 가로막으면서 일대에 극심한 차량 정체가 발생했습니다.이 사고로 탱크로리 50대 운전자가 2시간 30여 분 만에 심정지 상태로 구조됐으나 끝내 숨졌습니다.8.5t 트럭 운전자는 경상을 입은 것으로 파악됐습니다.경찰은 3차로에 정차 중인 트럭을 탱크로리가 들이받은 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 파악 중입니다.사고 이후 한국도로공사는 재난 문자를 통해 "팔탄JC∼비봉IC를 전면 차단 중이니 39번 국도로 우회하라"고 당부했습니다.당국은 사고 이후 차선을 가로막은 트럭을 옆 차선으로 이동시켜 3개 차로 중 1차로로 차량을 통행시키는 한편 오전 9시 기준 사고 차들을 모두 견인 조치했습니다.이후 사고 현장이 정리되는 대로 차량 통행을 완전히 재개할 예정입니다.(사진=경기소방재난본부 제공, 연합뉴스)