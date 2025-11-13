뉴스

등굣길 여고생 17톤 화물차에 치여 참변

유영규 기자
작성 2025.11.13 09:24 조회수
등굣길 여고생 17톤 화물차에 치여 참변
광주에서 등굣길 여고생이 대형 화물차에 치여 숨졌습니다.

오늘(13일) 광주 광산경찰서에 따르면 전날 오전 8시 14분 광산구 운수동 한 공장 앞 도로에서 60대 남성 A 씨가 몰던 17t 화물차가 길을 지나던 고등학생 B(17) 양을 치었습니다.

이 사고로 크게 다친 B 양은 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.

A 씨는 공장과 일반 도로를 잇는 진출입로에서 우회전하다가 진출입로를 횡단하던 B 양을 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 조사됐습니다.

B 양은 인근에 있는 학교에 가려던 길이었던 것으로 알려졌습니다.

경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하는 한편 사고 발생 장소에 교통시설물 등을 보완할 필요가 있는지 등을 점검할 예정입니다.

전날 오후 6시 13분에는 전남 영광군 불갑면에서 60대 남성이 운전하던 승용차가 왕복 2차선 도로를 무단횡단하던 70대 여성 C 씨를 치었습니다.

이 사고로 C 씨가 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.

경찰은 C 씨가 어두운 옷을 입고 있어 알아채지 못했다는 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정입니다.

같은 날 오후 8시 12분에는 전남 신안군 압해읍 교차로에서 직진하던 1t 화물차와 비보호 좌회전을 하던 1t 화물차가 충돌해 운전자 1명이 숨져 경찰이 조사 중입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
