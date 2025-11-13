뉴스

"수험표 안 들고 왔어요" 경남경찰, 곳곳서 수험생 입실 도와

유영규 기자
작성 2025.11.13 09:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
"수험표 안 들고 왔어요" 경남경찰, 곳곳서 수험생 입실 도와
▲ 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 전라북도교육청 67지구 제8시험장이 마련된 전주영생고등학교 앞에서 한 수험생이 도시락과 수험표를 들고 교문 안으로 들어가고 있다.

2026학년도 대학수학능력시험일인 오늘(13일) 경남 곳곳에서 수험표를 안 들고 왔거나 교통 지원을 요청하는 수험생들이 경찰 도움을 받아 무사히 입실했습니다.

경남경찰청에 따르면 오늘 오전 7시 32분 창원시 진해구 진해중앙고등학교에 도착한 수험생이 수험표를 안 들고 왔다는 사실을 뒤늦게 알고 발을 동동 굴렀습니다.

수험생 어머니로부터 도움 요청을 받은 경찰은 이 수험생 집으로 가 수험표를 받은 뒤 학생에게 무사히 전달했습니다.

오전 7시 40분쯤에는 창원시 성산구 신월지구대에서 창원중앙여고까지 가는 수험생이 택시가 안 잡힌다며 경찰에 도움을 청했습니다.

또 오전 6시 59분에는 창원시 의창구 중앙치안센터 부근에서 창원대암고까지 늦을 거 같다며 수험생이 도움을 요청해 경찰이 무사히 입실을 도왔습니다.

이 외에 차가 많이 막힌다는 내용 등 수능 관련 112 신고가 19건 접수돼 경찰이 신속 대응했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지