뉴스

이 대통령 "전례 없는 변화와 위기…해법은 인공지능"

강민우 기자
작성 2025.11.13 09:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이 대통령 "전례 없는 변화와 위기…해법은 인공지능"
▲ 축사하는 이재명 대통령

이재명 대통령이 "인공지능(AI)에서 시작되는 혁신을 통해 대한민국이 힘찬 성장과 도약을 이뤄낼 것"이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(13일), 동대문디지털프라자(DDP)에서 열리고 있는 SBS의 사회 공헌 지식 나눔 프로젝트 'SBS D포럼' 영상축사를 통해 "대한민국은 전례 없는 변화와 위기 앞에 누구도 가보지 않은 길을 향해 뚜벅뚜벅 나아가고 있다"고 밝혔습니다.

그러면서, "비록 어려움은 있겠지만 정부와 기업, 국민이 다 함께 힘을 모은다면 새로운 질서를 창출하고 변화를 주도적으로 이끌 수 있다"며, "정부는 그 해법을 인공지능에서 찾고자 한다"고 강조했습니다.

이 대통령은 "첨단 기술 산업에 대대적으로 투자하고 핵심 규제를 합리화에서 인공지능 3대 강국 시대를 반드시 열겠다"고도 약속했습니다.

이어 "도약과 성장을 통해 다 함께 행복한 대한민국을 만드는 길에 여러분이 지혜를 모아주시길 부탁드린다"고 덧붙였습니다.

'SBS D포럼(SDF)'은 SBS의 사회 공헌 지식 나눔 프로젝트로 언론사 포럼 중 유일하게 비영리로 운영되는 행사입니다.

올해로 21회를 맞은 SDF의 주제는 '제로 시대의 재설계: 다시 쓰는 혁신'입니다.

미·중 간 기술 패권 경쟁, 미국발 고관세 정책, AI 대전환 등으로 세계 질서가 예측 불가능하게 재편되는 가운데, 한국 경제 역시 기존의 성장 공식을 근본적으로 재검토해야 하는 시점에 놓였습니다.

D포럼은 이번 전환기에 필요한 혁신의 방향과 국가 전략을 모색합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지