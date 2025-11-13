수능 출제위원장 "고교 수준 맞춰 적정 난이도 고르게 출제"

▲ 김창원 수능 출제위원장이 13일 정부세종청사 교육부 브리핑실에서 2026학년도 대학수학능력시험 출제 방향에 관해 설명하고 있다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)은 "고교 교육과정의 내용과 수준에 맞춰 적정 난이도 문항을 고르게 출제했다"고 수능 출제위원장인 김창원 경인교육대학 교수가 오늘(13일) 밝혔습니다.김 위원장은 이날 정부세종청사에서 열린 출제 방향 브리핑에서 "고등학교 교육과정의 내용과 수준에 맞춰 출제했다"며 "교육과정에서 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제함으로써 고등학교 교육의 정상화에 도움이 되고자 했다"고 말했습니다.그는 "사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생에게 유리한 문항을 배제했다"며 "공교육 과정에서 다루는 내용만으로 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도 문항을 고르게 출제했다"고 설명했습니다.그는 또 "선택과목이 있는 영역에서는 과목별 난이도 균형이 이뤄지도록 출제해 과목 선택에 따른 유불리 가능성을 최소화할 수 있도록 출제하고자 했다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)