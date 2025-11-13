2028 LA 올림픽 야구 일정 확정…7월 13일부터 19일까지

▲ 2021년 도쿄올림픽 야구 경기 모습

2028년 로스앤젤레스(LA) 하계 올림픽 야구 경기 일정이 확정됐습니다.세계야구소프트볼연맹(WBSC)은 오늘(13일) "2028년 LA 올림픽 야구 경기는 현지시간으로 7월 13일 시작해서 7월 19일까지 이어진다"고 밝혔습니다.6개 나라가 출전하는 2028년 LA 올림픽 야구는 올림픽 개회식이 예정된 7월 14일보다 하루 일찍 경기를 시작합니다.개회식 날인 7월 14일 하루를 쉬고, 7월 15일부터 19일까지 휴식일 없이 경기 일정을 소화합니다.경기 장소는 미국 캘리포니아주 LA의 다저스타디움입니다.경기 방식은 2개 조로 나뉘어 조별리그를 벌인 뒤 각 조 1위는 4강에 직행합니다.조 2위와 3위는 다른 조 2, 3위와 엇갈려 준준결승을 치르고, 이긴 나라가 4강에 올라 조별리그 1위 팀과 결승 진출을 다투게 됩니다.조별리그에서 2패를 당해 최하위가 되더라도 준준결승부터 이기기 시작하면 금메달도 딸 수 있는 셈입니다.개최국인 미국 이외 5개 본선 참가국은 아직 정해지지 않았습니다.2021년에 열린 도쿄 올림픽의 경우 개최국 일본 이외에 5개 참가국은 유럽-아프리카와 아메리카 지역 예선 우승팀 2개국, 2019년 WBSC 프리미어12 상위 2개국, 최종 예선 대회 우승국으로 구성됐습니다.한편 어제 발표된 야구 세계 랭킹에서 우리나라는 지난 9월 순위와 같은 4위를 유지했습니다.1~3위도 일본, 대만, 미국으로 변화가 없습니다.2026년 3월 월드베이스볼 클래식(WBC)에서 한국과 같은 조인 나라들의 순위는 일본(1위), 대만(2위), 호주(11위), 체코(15위) 순입니다.(사진=연합뉴스)