[오그랲] 내 머리가 나빠진 건 숏츠가 멈추지 않는 탓일까?

안혜민 기자
작성 2025.11.19 17:42 조회수
안녕하세요. 데이터를 만지고 다루는 안혜민 기자입니다. 혹시 여러분들은 하루에 SNS를 얼마나 하시나요? 자기 전에 잠깐만 봐야지 하고 켰다가 유튜브 쇼츠 '무한 지옥'에 빠져 어느새 1시간이 훌쩍 지나간 경험 한 번쯤 있으실 텐데요. 이것만 보고 자야지 다짐하지만 막상 그게 쉽지가 않습니다. 하나가 끝나면 비슷한 영상이 재생되고 쓱쓱 넘기다 보면 금방 또 재밌는 걸 찾을 수 있으니까요. 이렇게 한참을 보고 있다 보면 정말 내 뇌가 썩어가는 건 아닌가 하는 느낌이 들기도 합니다. 막연한 걱정만 하던 와중에 마침 해외에서 SNS에 대한 규제의 칼을 빼 들었다는 소식이 전해졌습니다. 그래서 오늘 오그랲에서는 SNS와 숏폼 콘텐츠 중독 이야기를 준비했습니다. 5가지 그래프를 통해 SNS 중독이 얼마나 심각한 상황인지 살펴보겠습니다.

(취재 : 안혜민, 영상취재 : 주용진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석·정유민, 인턴 : 주하나, 제작 : 디지털뉴스제작부)
