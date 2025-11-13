"성착취 피해자와 함께 있었다" 이메일 공개에 트럼프 "사기극"

▲ 과거 엡스타인과 트럼프 미 대통령 모습

트럼프 미국 대통령이 미성년자 성착취범 고(故) 제프리 엡스타인의 범행에 대해 알고 있었고, 이에 가담했을 개연성까지 있음을 보여주는 이메일이 12일(현지 시간) 공개됐습니다.역대 최장인 연방정부 셧다운(일부 업무의 중지) 사태가 이날 하원의 임시예산안 의결과 트럼프 대통령의 서명을 거쳐 끝날 것으로 예상되는 시점에 이뤄진 이메일 공개에 대해 백악관은 "중상모략" 목적의 "가짜 내러티브"라며 즉각 반발했습니다.미 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들은 이날 이 같은 내용이 담긴 이메일 3통을 엡스타인의 유산 관리자 측이 감독위에 제출한 파일에서 발견했다고 밝혔습니다.엡스타인은 2011년 4월 여자친구이자 공범인 길레인 맥스웰에게 보낸 이메일에서 아직 이름이 밝혀지지 않은 한 피해자가 "그(트럼프 대통령)와 함께 내 집에서 몇 시간을 보냈다", "그는 단 한 번도 언급된 적이 없다"고 말했습니다.그러면서 "아직 짖지 않은 그 개가 트럼프라는 것을 알아두기를 바란다"(I want you to realize that that dog that hasn't barked is Trump)고 적었습니다.이에 맥스웰은 "나도 그 생각을 하고 있었다"고 답장했습니다.현재 교도소 복역 중인 맥스웰은 지난 7월 토드 블랜치 법무부 부장관과의 면담에서 "대통령이 부적절한 상황에 있는 것을 목격한 적이 없다"며 트럼프 대통령이 엡스타인의 범행에 직접 관련이 없다는 취지로 진술했습니다.이와 관련, 민주당 의원들은 익명의 제보자를 인용해 맥스웰이 트럼프 대통령에게 자신의 감형을 공식적으로 요청할 계획이라고 주장했습니다.엡스타인은 트럼프 대통령이 정치인으로 본격 데뷔하고 난 2015년 언론인 겸 작가 마이클 울프와도 이 문제에 대한 의견을 이메일로 교환했습니다.울프는 공화당 대선 예비경선이 있던 그해 12월 15일 엡스타인에게 보낸 이메일에서 "(앞으로 언론이) 트럼프에게 너와의 관계에 대해 물어볼 것"이라고 말했습니다.엡스타인이 "그(트럼프)를 위한 답변을 만들 수 있다면 어떻게 하는 게 좋을 것 같나"라고 묻자 울프는 "그가 스스로 걸려들게 두라"고 답했습니다.그러면서 "그가 (당신의) 비행기에 탔다거나 집에 간 적이 없다고 말하면, 나중에 그를 공격하거나, 그를 구해주며 빚을 지게 만드는 데 쓸 수 있다"고 조언했습니다.엡스타인은 체포되기 몇 달 전인 2019년 1월 울프에게 보낸 이메일에서 당시 현직이던 트럼프 대통령을 두고 "그 소녀들에 대해 알았다"(knew about the girls)고 말했습니다.엡스타인의 성착취 범행 피해자에는 미성년 여성들이 여럿 포함됐으며, 이메일에서 언급된 '소녀들'은 이들을 가리키는 것으로 해석됩니다.트럼프 대통령은 그러자 트루스소셜에 글을 올려 "민주당은 셧다운과 매우 많은 문제에서 얼마나 형편없이 대처했는지에 대한 시선을 돌리기 위해 무슨 짓이든 하려 하기 때문에 엡스타인 사기극을 다시 꺼내 들고 있다"고 반박했습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 성명에서 민주당을 향해 "트럼프 대통령을 중상모략할 가짜 내러티브를 만들기 위해 이메일을 선택적으로 유출했다"고 비판했습니다.레빗 대변인은 이메일에서 트럼프 대통령과 엡스타인의 집에서 몇 시간을 보낸 것으로 언급된 피해자가 지난 4월 스스로 생을 마감한 버지니아 주프레라면서 '이름이 밝혀지지 않은 피해자'라는 민주당의 설명이 사실과 다르다고 주장했습니다.레빗 대변인은 백악관 브리핑에서도 "트럼프 대통령은 (엡스타인 의혹과 관련해) 잘못된 행동을 한 적이 없다"고 강조했습니다.트럼프 대통령이 자신에게 유리한 진술을 한 대가로 맥스웰의 사면·감형을 고려하고 있느냐는 질문에는 "현시점에서 언급하거나 고려하지 않고 있다"고 답했습니다.한편, 셧다운 종료에 필요한 임시예산안 표결을 위해 이날 열린 하원 본회의에서 지난 9월 보궐선거로 선출된 아델리타 그리할바(민주·애리조나) 의원은 당선 선서를 마친 직후 엡스타인 관련 자료의 추가 공개를 입법화하기 위한 '강제 부의안'에 서명했습니다.그리할바 의원의 서명으로 이 부의안은 하원 과반을 확보, 본회의 표결에 부쳐지게 됐습니다.민주당 의원 214명에 더해 공화당 의원 4명이 동참한 결과입니다.공화당 일각에선 지지층의 요구에 부합하려면 이번 의혹의 진상 규명을 위해 파일 공개에 적극적이어야 한다는 목소리가 있습니다.공화당은 민주당이 이메일을 공개한 지 2시간여 만에 하원 감독위에 제출된 2만 3천 쪽 분량의 파일을 전부 공개했습니다.