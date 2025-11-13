"전자장치 찰 테니 보석해 달라"…"진술 모의 우려"

<앵커>



어제(12일) 법정에서는 김 여사가 신청한 보석 심문이 진행됐습니다. 김 여사 측은 "보석만 허가해주면 전자장치를 차는 것까지 수용하겠다"고 밝혔는데, 특검팀은 증거를 인멸할 우려가 크다고 반대했습니다.



김태원 기자입니다.



<기자>



지난 7일 재판 도중 구토와 어지럼증을 호소하며 퇴정했던 김건희 여사는 어제 보석 심문에 앞서 교도관 부축을 받으며 법정에 들어섰습니다.



김 여사 측은 구치소 생활 중 악화한 건강상태를 가장 큰 보석 사유로 들었습니다.



김 여사 변호인은 "김 여사가 심신이 상당히 불안정한 상태"라며 "제대로 된 치료가 필요하다"고 불구속 재판 필요성을 강조했습니다.



그러면서 "보석만 허가된다면 자택과 병원만 오가고, 휴대전화 사용 금지나 전자장치 부착도 수용하겠다"고 재판부에 호소했습니다.



윤석열 전 대통령의 구속 상태까지 거론하며 "부부를 동시에 구속하는 것은 가혹하다"고 주장하기도 했습니다.



하지만 특검팀은 보석을 반대하며 증거 인멸 가능성을 제기했습니다.



김 여사의 측근인 "유경옥, 정지원 전 행정관과 진술을 논의한 정황이 있고, 이들은 코바나콘텐츠에서 근무하고 있다"며 진술 모의 가능성이 있다는 것입니다.



또 보석이 허가되면 김 여사가 검찰 수사 당시처럼 소환에 불응하는 등 법 절차 무시 행위가 반복될 우려도 강조했습니다.



특검팀은 국민 정서까지 거론하며 "김 여사를 석방하면 또 다른 정치적 행위로 해석돼 국민적 공분을 일으킬 수 있다"며 반대 의사를 분명히 했습니다.



재판부는 보석 결정 시점을 별도로 언급하지는 않았는데, 다음 달 3일인 결심공판 이전에 결론을 낼 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 최하늘)