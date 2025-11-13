울릉도 뱃길 2주간 끊어질 위기…주민들 '발 동동'

▲ 울릉도 도동항

경북 울릉과 육지를 연결하는 뱃길이 12월에 2주간 끊어질 예정이어서 주민 불편이 우려됩니다.어제(12일) 울릉군에 따르면 현재 울릉도와 육지를 연결하는 여객선은 4개 노선에 총 5척입니다.이 가운데 울릉∼강릉 노선 씨스타5호와 울릉∼묵호 노선 씨스타1호는 이달부터 겨울 비수기 휴항에 들어갔습니다.휴항 기간은 내년 2월 말이나 3월 초까지입니다.또 울릉∼후포 노선 울릉썬플라워크루즈는 경영악화로 9월부터 휴항하고 있습니다.울릉∼포항 노선 여객선 2척 중 엘도라도 익스프레스호는 4월부터 기관 고장으로 수리하고 있습니다.이런 가운데 유일하게 운항 중인 울릉∼포항 노선 울릉크루즈호가 다음 달 9일부터 2주간 선박 정기검사를 받습니다.이에 따라 울릉크루즈호가 다니지 않는 다음 달에는 울릉으로 가야 하는 육지 주민이나 울릉에서 육지로 나와야 하는 울릉 주민은 뱃길이 끊겨 꼼짝달싹할 수 없는 형편입니다.그나마 울릉∼포항 화물선은 정상 운항해 생필품 보급이 끊기지는 않습니다.이에 따라 포항지방해양수산청과 경북도, 울릉군 등은 여객선사와 함께 대책 마련을 위해 몇 차례 협의했으나 뾰족한 결론을 내지 못했습니다.포항해수청은 여객선사를 상대로 대체 선박 투입과 관련한 방안을 내놓을 것을 요청한 상태이빈다.울릉군 관계자는 "대학이나 고교 입시, 혼례나 장례 등을 위해 육지를 오가야 하는 일이 생길 수 있는데 여객선이 끊긴다고 하니 많은 군민이 걱정하고 있다"며 "하루빨리 대안이 마련되기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)