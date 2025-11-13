'내란선동' 혐의 황교안 구속영장…"파급력 고려"

<앵커>



비상계엄 날 우원식 국회의장과 한동훈 전 대표를 체포하라는 글을 SNS에 올린 혐의로 체포된 황교안 전 총리가 오늘(13일) 오후 구속 심사를 받습니다. 내란 특검팀은 황 전 총리가 여러 차례 소환에 불응했고, 당시 사회적 파급력도 고려했다고 설명했습니다.



김지욱 기자입니다.



[황교안, 파이팅.]



붉은색 넥타이를 한 황교안 전 총리가 지지자 사이를 지나 특검 차량에 탑승합니다.



어제 오전 내란특검팀이 황 전 총리를 내란선동 혐의로 체포했습니다.



특검팀은 그동안 "황 전 총리에게 문자메시지와 서면 등을 통해 3차례 출석 요구를 했으나 모두 불응했다"며 영장 집행 이유를 설명했습니다.



자택 압수수색도 함께 이뤄졌습니다.



특검에 압송된 황 전 총리는 윤석열 전 대통령의 내란죄가 성립하지 않기 때문에 자신도 무죄라고 주장했습니다.



[황교안/전 국무총리 : 공범이 되려면 본범이 있어야 합니다. 그런데 내란죄가 있기는 있었습니까?]



황 전 총리는 어제 조사에서 진술거부권을 행사한 것으로 알려졌는데, 특검은 조사를 마친 어제 저녁 7시쯤 황 전 총리에 대해 구속영장을 청구했습니다.



특검팀은 황 전 총리가 계엄 선포 당일인 지난해 12월 3일 자신의 SNS에 우원식 국회의장과 한동훈 전 국민의힘 대표를 체포하라는 등의 글을 올린 행동이 내란 선동에 해당한다고 보고 있습니다.



특검 관계자는 "황 전 총리는 박근혜 정부 당시 법무부 장관으로 재직하며 내란 관련 사건 처리를 지휘했다"며 "여당 대표 등을 역임한 사람의 말은 사회적 파급력이나 무게가 일반인과는 다르다"고 설명했습니다.



그제 구속 심사를 받은 조태용 전 국정원장은 어제 새벽 구속수감됐습니다.



특검팀은 "국정원장의 국회 정보위원회 보고 의무 위반 행위에 대해 직무유기로 의율한 첫 사례"라고 설명했습니다.



