'트럼프 언급' 엡스타인 메일 공개…"사기극" 일축

<앵커>



미국에서는 성범죄자인 엡스타인의 이메일에 트럼프 대통령이 언급됐다는 주장이 전부터 나오고 있었는데요. 야당인 민주당 의원들이 이 이메일을 공개했습니다. 트럼프 대통령이 범행을 알고 있었거나 연루됐을 정황이 담겨 있는데, 트럼프 대통령은 민주당의 사기극일 뿐이라고 일축했습니다.



워싱턴 김용태 특파원의 보도입니다.



<기자>



미 하원 감독위원회 소속 민주당 의원들이 공개한 미성년자 성착취범 엡스타인의 이메일은 3통입니다.



2011년 4월 엡스타인은 공범 맥스웰에게 보낸 이메일에서 "아직 짖지 않은 그 개는 트럼프라는 것을 알아두라"면서 "피해자가 트럼프와 함께 내 집에서 몇 시간을 보냈다"고 적었습니다.



2019년 다른 이메일에서 엡스타인은 당시 현직이던 트럼프 대통령을 두고 "소녀들에 대해 알았다"고 말했는데, 이 소녀들은 성 착취 피해자들을 가리킨 것으로 해석되고 있습니다.



민주당은 엡스타인과 트럼프 대통령 관계에 의문을 제기한다고 지적했습니다.



[재스민 크로켓/미국 민주당 하원의원 : 어떤 일도 하지 않은 걸 알고 있다면, 왜 당신 당원들을 압박해서 공개하지 못하게 하는 겁니까? (공개하면) 무죄로 만들 수 있을 텐데요.]



트럼프 대통령은 민주당이 엡스타인 사기극을 다시 들먹이고 있다고 반박했습니다.



백악관도 이메일에서 언급된 피해자가 이미 트럼프 대통령은 잘못된 일에 연루되지 않았다고 밝혔었다고 강조했습니다.



[캐롤라인 레빗/백악관 대변인 : 이 이메일들은 트럼프 대통령이 아무 잘못도 하지 않았다는 사실 외에는 아무것도 증명하지 못합니다.]



백악관은 또 이번 이메일 공개는 셧다운 해제, 즉 정부 재개를 앞둔 시점에 이뤄진 민주당의 정치적 공세라고 주장했습니다.



미성년자 성 착취 협의로 체포된 엡스타인은 지난 2019년 구치소에서 생을 마감했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 정용화)