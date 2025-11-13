"찰나 포착" 호평 쏟아졌는데…돌연 수상 취소된 이유

일본의 한 사진 공모전에서 최우수상으로 당선된 작품이 뒤늦게 수상 취소되는 일이 벌어졌습니다.



박물관 전시까지 다한 마당에 무슨 일일까요.



개구리 머리 위에 잠자리가 앉아 있습니다.



어떻게 이렇게 절묘한 순간을 생생히 포착했을까 싶죠.



제42회 일본 사이타마현 사진 살롱에서 최우수상으로 선정된 작품입니다.



유머와 뛰어난 구도를 갖췄다는 호평을 받아 출품작 743점 중 1위를 차지했고 지난 9월에는 사이타마현립 근대미술관에 전시됐습니다.



그런데 얼마 전 온라인상에서 이 수상작에 대한 의혹이 제기됐습니다.



AI 생성 이미지와 구도와 색감 등이 너무 비슷하다는 것입니다.



논란이 일자 출품자는 직접 촬영하지 않은 사진을 응모했다고 인정했는데, 다만 사진이 AI로 제작한 것이냐는 질문에는 구체적으로 답변하지 않았습니다.



결국 주최 측은 이 작품의 최우수상 수상을 공식적으로 취소하고, 앞으로 공모전에서 AI 기술을 활용한 작품의 취급 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다.



(화면출처 : 유튜브サトツネ-s2f, 엑스 DDDEmz, kabukiage114514)