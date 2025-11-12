뉴스

울산화력 매몰자 시신 1구 추가 수습…사망자 5명으로 늘어

엄민재 기자
작성 2025.11.12 06:32 조회수
▲  11일 울산화력발전소 현장에서 구조대원들이 야간 수색구조 활동을 위해 구조장비를 점검하고 있다.

울산화력발전소 붕괴 사고 일주일째인 오늘(12일) 매몰자 시신 1구가 추가로 수습됐습니다.

소방 당국은 오늘 새벽 5시 19분쯤 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 매몰자 시신 1구를 수습했다고 밝혔습니다.

이 매몰자는 실종 상태였다가 어젯밤 10시 14분쯤 위치가 파악됐으며, 소방 당국은 밤새 절단기로 철근을 잘라가며 공간을 확보해 이 매몰자 시신을 수습했습니다.

이에 따라 이번 사고 매몰자 7명 중 공식 사망자는 5명으로 늘었습니다.

나머지 2명은 여전히 매몰 상태입니다.

이 중 1명은 위치가 파악됐고, 나머지 1명은 위치를 알 수 없는 상태입니다.

소방 당국은 이들을 수색·구조하기 위한 작업을 이어갑니다.

지난 6일 울산 남구 동서발전 울산화력본부에선 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모 보일러 타워 5호기가 순식간에 붕괴했습니다.

이 사고로 당시 현장에서 보일러 타워 해체 작업 중이던 9명 중 7명이 매몰됐습니다.

(사진=연합뉴스)
