60대 매몰자 시신 수습…실종자 1명 추가 확인

<앵커>



울산 화력발전소 붕괴 사고 현장에서 구조 작업이 재개된 어제(11일) 숨진 작업자 1명이 추가로 수습됐습니다. 아직 매몰돼 있는 작업자는 모두 3명, 이 중 1명은 위치도 파악되지 않는 상태입니다.



엄민재 기자입니다.



<기자>



매몰자 시신을 추가로 발견한 것은 어젯밤 10시 14분쯤입니다.



소방당국은 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 60대 매몰자 시신을 수습했다고 밝혔습니다.



수습된 매몰자는 5호기 잔해물 중 6호기 방향 입구에서 3~4m 지점에 있었던 것으로 알려졌습니다.



지난 6일 발생한 이번 붕괴사고로 인한 매몰자 7명 중 사망자는 4명으로 늘어났습니다.



같은 시각 실종자 1명의 위치도 추가로 확인됐습니다.



이 실종자는 수습된 시신 근처에 있었던 것으로 전해졌습니다.



앞서 어제 낮에는 보일러 타워 4호기와 6호기를 발파 해체했습니다.



사고가 발생한 5호기 양 옆에 있어 추가 붕괴 위험으로 작용되던 타워들을 제거한 것입니다.



현장 진동 우려에 사용하지 못했던 중장비도 투입이 가능해졌습니다.



이후 소방당국은 수색 구조 전문가로 구성된 8개 팀 70여 명과 민간 해체 전문가 등을 투입해 구조작업을 이어갔습니다.



대원들이 직접 구조물을 자르는 방식으로 위치가 확인된 매몰자에 대한 구조를 진행했는데, 이 과정에서 수색 작업을 재개한 지 6시간 반 만에 1명의 시신을 수습하고, 실종자 1명의 위치도 확인할 수 있었습니다.



[김승룡/중앙긴급구조 통제단장 : 빔 절단기를 활용해 철근과 구조물을 해체하고….]



지금까지 남아 있는 매몰자 3명 중 1명의 위치가 확인되지 않은 가운데, 소방 당국은 첨단 장비와 구조견을 동원해 수색을 이어가고 있습니다.



(영상편집 : 오영택)