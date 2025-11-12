뉴스

'직무유기' 조태용 전 국정원장 구속…박성재 영장 재청구

백운 기자
작성 2025.11.12 06:18 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>
 
비상계엄 계획을 알고도 국회에 알리지 않아 직무를 유기한 혐의 등을 받는 조태용 전 국정원장이 구속됐습니다. 특검팀은 한 차례 신병확보에 실패한 박성재 전 법무장관에 대한 구속영장을 재청구했습니다.

백운 기자입니다.
 
<기자>

법원이 직무유기, 국정원법 위반 혐의 등을 받는 조태용 전 국정원장에 대한 구속영장을 발부했습니다.

4시간가량 구속 전 피의자 심문을 받은 뒤 서울구치소에서 결과를 기다리던 조 전 원장은 곧바로 수감 절차에 들어갔습니다.

[조태용/전 국정원장 (어제) : (한 말씀만 해주실 수 있을까요?) 다음번에 하겠습니다.]

조 전 원장은 비상계엄 선포 전 계획을 알았음에도 국회 정보위에 보고하지 않아 직무를 유기한 혐의를 받고 있습니다.

홍장원 전 국정원 1차장 동선 관련 CCTV를 국민의힘 측에만 제공해 국정원법상 정치 관여 금지 의무를 위반한 혐의, 헌법재판소 등에서 위증한 혐의 등도 있습니다.

조 전 원장 측은 법정에서 혐의 전반을 부인하며 방어권 보장을 위한 불구속 수사 필요성을 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았습니다.

조 전 원장은 법정에서 직접 발언 기회를 얻어 "중요한 보직을 맡았는데 대통령을 잘 보필하지 못해 이런 상황에 이르게 돼 국민께 송구하다"고 말했다고 조 전 원장 측은 전했습니다.

이런 가운데 특검팀은 박성재 전 법무장관에 대한 구속영장을 어제(11일) 다시 청구했습니다.

박 전 장관은 계엄 선포 이후 합동수사본부 검사 파견 검토와 교정시설 수용 여력 점검을 지시하는 등 내란에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

지난달 15일 법원은 박 전 장관 조치의 위법성 등을 다툴 여지가 있다며 영장을 기각했는데, 특검팀은 추가로 압수수색을 실시하고 법무부 관련자를 조사해, 박 전 장관의 위법성 인식 증거와 범죄사실을 보강했다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 김승태·설민환, 영상편집 : 최진화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지