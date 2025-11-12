뉴스

내란 가담 공직자, TF로 조사…"정치 보복" 반발

박예린 기자
작성 2025.11.12 06:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

정부가 12·3 비상계엄에 참여하거나 협조한 공직자들을 인사 조치하기 위해 총리실 주도로 별도 TF를 만들어서 조사에 나서기로 했습니다. 국민의힘은 정권에 불편했던 공무원들을 골라내 숙청하기 위한 정치 보복이라고 비판했습니다.

박예린 기자입니다.

<기자>

국무회의 현안 토의에 앞서 김민석 국무총리가 12·3 비상계엄에 관여한 공직자들을 조사하기 위한 태스크포스 구성을 이재명 대통령에게 제안했습니다.

계엄 연루자가 승진 대상이 되는 등 공직 사회 내부 반목을 만들고, 국정 추진 동력을 해친다는 것을 이유로 들었습니다.

명칭은 '헌법존중 정부혁신 TF'라고 했습니다.

[김민석/국무총리 : 내란에 참여하거나 협조한 공직자를 대상으로 신속한 내부 조사를 거쳐서 합당한 인사조치를 할 수 있는 근거를 확보하는 것을 임무로 하려고 합니다.]

정부는 국무총리실에 총괄TF를 두고 대통령 직속 기관과 독립기관을 제외한 49개 전체 중앙행정기관마다 개별 조사TF를 만들겠다고 밝혔습니다.

군과 검경, 법무부, 행안부, 소방청, 해경청 등이 12개 기관이 집중점검기관이 될 거라고 덧붙였습니다.

내년 1월까지 조사를 끝내고 내년 설 전까지 인사 조치를 마무리한다는 예정입니다.

이 대통령은 "당연히 해야할 일"이라며 특검 수사와 별개로 정부 자체 조사 역시 필요하다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 형사처벌 할 사안도 있겠고 또는 행정 책임을 물을 사안도 있고 특검에 의존할 게 아니고 독자적으로 해야 될 일 같아요.]

국민의힘은 '정치보복TF', '공직자 색출TF'라고 비판했습니다.

[최보윤/국민의힘 수석 대변인 : 정권에 불편했던 공무원은 골라내고 다른 생각을 가졌던 사람을 숙청하겠다는 정치보복의 칼날이 다시 번뜩이고 있습니다.]

민주당은 "국민의힘은 언제까지 내란을 감쌀 거냐"면서 "내란청산에 협조하라"고 쏘아붙였습니다.

(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 김호진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지