울산화력 60대 매몰자 시신 1구 수습…사망자 4명으로

울산화력발전소 붕괴 사고 엿새만에 매몰자 시신 1구가 추가로 수습됐습니다. 매몰자 수색의 걸림돌이었던 보일러 타워 4호기와 6호기를 발파한 뒤 6시간 반 만인데, 당국은 구조 작업에 속도를 내고 있습니다.



엄민재 기자의 보도입니다.



매몰자 시신을 추가로 발견한 것은 어젯(11일)밤 10시 14분쯤입니다.



소방당국은 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 60대 매몰자 시신을 수습했다고 밝혔습니다.



수습된 매몰자는 5호기 잔해물 중 6호기 방향 입구에서 3~4m 지점에 있었던 것으로 알려졌습니다.



지난 6일 발생한 이번 붕괴사고로 인한 매몰자 7명 중 사망자는 4명으로 늘어났습니다.



아직 3명은 현장에 매몰돼 있습니다.



앞서 어제 낮에는 보일러 타워 4호기와 6호기를 발파 해체했습니다.



사고가 발생한 5호기 양 옆에 있어 추가 붕괴 위험으로 작용되던 타워들을 제거한 것입니다.



현장 진동 우려에 사용하지 못했던 중장비도 투입이 가능해졌습니다.



이후 소방당국은 수색 구조 전문가로 구성된 8개 팀 70여 명과 민간 해체 전문가 등을 투입해 구조작업을 이어갔습니다.



먼저 위치가 확인된 매몰자에 대한 구조를 대원들이 직접 구조물을 자르는 방식으로 진행했는데, 이 과정에서 수색 작업을 재개한 지 6시간 반 만에 1명의 시신을 수습할 수 있었습니다.



[김승룡/중앙긴급구조 통제단장 : 빔 절단기를 활용해 철근과 구조물을 해체하고….]



매몰 위치가 확인된 다른 1명은 사망한 것으로 추정되고 있습니다.



당국은 아직 위치와 생사가 확인되지 않은 2명에 대해 첨단 장비와 구조견을 동원해 수색을 이어갈 방침입니다.



(영상편집 : 오영택)