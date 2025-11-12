뉴스

울산화력 60대 매몰자 시신 1구 수습…사망자 4명으로

엄민재 기자
작성 2025.11.12 00:42 조회수
<앵커>

울산화력발전소 붕괴 사고 엿새만에 매몰자 시신 1구가 추가로 수습됐습니다. 매몰자 수색의 걸림돌이었던 보일러 타워 4호기와 6호기를 발파한 뒤 6시간 반 만인데, 당국은 구조 작업에 속도를 내고 있습니다.

엄민재 기자의 보도입니다.

<기자>

매몰자 시신을 추가로 발견한 것은 어젯(11일)밤 10시 14분쯤입니다.

소방당국은 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 60대 매몰자 시신을 수습했다고 밝혔습니다.

수습된 매몰자는 5호기 잔해물 중 6호기 방향 입구에서 3~4m 지점에 있었던 것으로 알려졌습니다.

지난 6일 발생한 이번 붕괴사고로 인한 매몰자 7명 중 사망자는 4명으로 늘어났습니다.

아직 3명은 현장에 매몰돼 있습니다.

앞서 어제 낮에는 보일러 타워 4호기와 6호기를 발파 해체했습니다.

사고가 발생한 5호기 양 옆에 있어 추가 붕괴 위험으로 작용되던 타워들을 제거한 것입니다.

현장 진동 우려에 사용하지 못했던 중장비도 투입이 가능해졌습니다.

이후 소방당국은 수색 구조 전문가로 구성된 8개 팀 70여 명과 민간 해체 전문가 등을 투입해 구조작업을 이어갔습니다.

먼저 위치가 확인된 매몰자에 대한 구조를 대원들이 직접 구조물을 자르는 방식으로 진행했는데, 이 과정에서 수색 작업을 재개한 지 6시간 반 만에 1명의 시신을 수습할 수 있었습니다.

[김승룡/중앙긴급구조 통제단장 : 빔 절단기를 활용해 철근과 구조물을 해체하고….]

매몰 위치가 확인된 다른 1명은 사망한 것으로 추정되고 있습니다.

당국은 아직 위치와 생사가 확인되지 않은 2명에 대해 첨단 장비와 구조견을 동원해 수색을 이어갈 방침입니다.

(영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
